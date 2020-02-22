Yıpranma payı olan dalları ekipleri hangileridir ? ve emeklilik süresinde katkısı nedir ? Bazı mesleklerde emeklilik şartları ayrılıklar içeriyor. Asıl adı itibari hizmet süresi olan yıpranma payı ile alakalı birçok sorunun yanıtı merak la bekleniyor . Peki yıpranma süresi emekli aylığına ve ikramiyeye etki eder mi Sizin için Konuyu araştırıp derledik..

Yıpranma payı olan meslek gurupları nelerdir ve emeklilik dönemine katkısı nedir ?

Yıpranma payı olan dalları ekipleri hangileridir ? ve emeklilik süresinde katkısı nedir ? Bazı mesleklerde emeklilik şartları ayrılıklar içeriyor. Asıl adı itibari hizmet süresi olan yıpranma payı ile alakalı birçok sorunun yanıtı merak la bekleniyor . Peki yıpranma süresi emekli aylığına ve ikramiyeye etki eder mi Sizin için Konuyu araştırıp derledik..

Soru: 1981-1990 yılları arasında 212 Numaralı Basın Yasası'na zorunlu olarak görev yaptım. SSK'dan 2890 gün kadar çalışma sürem var. 1990 Kasım ayı itibariyle şuana devlet üniversitesinde öğretim üyesi olarak görevliyim. SSK'daki prim gün sayıma basın sektöründeki iş sürem için eklenen 720 gün yıpranma payını da üzerine koyarak hizmet birleştirmesi ile emekliye ayrıldığımda, bu hal emekli maaşıma ya da emeklilik ikramiyeme katkıda bulunur mu?

Cevap: 1 Ekim 2008 süresi evvelinde 506 sayılı Kanun'un ek 5. maddesince basın görevlilerine verilen ek süre (yıpranma), fiili hizmet zamanı değil, itibari hizmet zamanı idi . Dolayısıyla hak edilen yıpranma süresi fiili hizmet süresini artırmıyor, sigortalılık süresini çoğaltıyor . Emekli Sandığı konumunda emeklilik şartlarının tespiti ile emekli maaşı ve ikramiye hesabında, sigortalılık zamanı değil, fiili hizmet süresi diikat çekiyor . Bu sebeple de hak kazandığınız yıpranma süresi, emekli maaşına ve emekli ikramiyenize herhangi fayda sağlamaz.