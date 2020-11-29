Yine bir Çile! İstanbul'da tramvayda sosyal mesafesiz yolculuk İstanbul’da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.
Yine bir Çile! İstanbul'da tramvayda sosyal mesafesiz yolculuk
Yine bir Çile! İstanbul'da tramvayda sosyal mesafesiz yolculuk İstanbul’da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.
Türkiye genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşımalara getirilen kurallara tramvaylarda uyulmadığı görüldü.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında dün akşam saatlerinde yasağa kısa bir süre kala yaşanan yoğunluk dikkat çekti.
İÇ İÇE YOLCULUK
Beyazıt durağında çok sayıda kişinin ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk ettiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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