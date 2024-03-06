Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adıyaman'daki Menzil cemaatinin şeyhlerinden Muhammed Saki Erol'u ziyaret etti.
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil cemaatinin Adıyaman kolunun şeyhi Muhammed Saki Erol'a ziyarette bulundu.
YRP'nin resmi sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşımda, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Adıyaman Menzil köyünde Seyyid Muhammed Saki Hazretlerini ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Menzil cemaati, 2023'teki genel seçimler ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklamıştı.