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Yeni kısıtlamalar gelmiyor: Büyükşehirlere yasak şartları değişti...

Yeni kısıtlamalar gelmiyor: Büyükşehirlere yasak şartları değişti...heryer Kapatılıyor

Yeni kısıtlamalar gelmiyor: Büyükşehirlere yasak şartları değişti...
15 Mart 2021 Pazartesi 12:46

Hastaneler dolmadıkça kısıtlamaya gidilmeyecek Durumda idik  şuan hastaneler tıklım tıklım!

Yasakların hafifletilmesinin ardından vakalar arttı. Ancak hastaneye yatışlarda bir yükseliş yok. Bu sebeple özellikle büyükşehirlerde ‘normalleşme’ adımları sürecek.

BU HAFTA RİSK HARİTASI GÜNCELLENİYOR

Türkiye’nin koronavirüs risk haritası bu hafta güncellenecek. Ardından ‘yerinde karar’ uygulaması kapsamında yeni bir durum değerlendirilmesi yapılacak. Buna göre tekrardan stratejiler belirlenecek. Bilim Kurulu son toplantıda ‘mavi’ ve ‘sarı’ bölge dışında kalan iller için şehirler arası seyahat yasağı dâhil bazı kısıtlamalara geri dönülmesini gündeme getirdi. Ancak hükûmet günlük vaka sayılarının 20 binleri geçmediği sürece buna sıcak bakmıyor.

Ayrıca İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde hastane kapasiteleri zorlanmadığı müddetçe yasakların artırılması düşünülmüyor. Bazı uzmanlar da “Vaka sayısının artması tek başına belirleyici olmayacak. Yüz bin nüfusa düşen vaka sayısının yanı sıra örneğin İstanbul’da virüsün yayılım hızı, pozitiflik oranı, test sayısı, hasta, yoğun bakım ve entübe oranı gibi veriler de dikkate alınıyor. İstanbul’da bir kıpırdanma söz konusu ama henüz sıkıntılı bir durum yok” diyor.

ARTIŞLAR SÜRPRİZ DEĞİL

Öte yandan Sağlık Bakanlığına gelen verilere göre artışın sebebi mutasyonlu virüs. Özellikle Marmara Bölgesi’nde (Bursa hariç) yüzde 50 artış var. Fakat çoğunun evde tedavi edilecek düzeyde. Ayrıca 65 yaş üstüne ikinci dozlar da kısa sürede tamamlanacak. Böylelikle hastaneye yatışlar daha da azalacak. Bu arada, uzmanlara göre yasakların kalkmasından sonraki iki haftalık süreçte günlük vakaların 15 binli rakamlara çıkması sürpriz değil.

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