Yeni asgari ücret ile hangi ödemeler zamlandı! İşte tam liste...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile Aile Çalışma ve Hizmetler Bakanlığı yaptığı toplantının ardından 2022 yeni asgari ücret zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını duyurdu.

Asgari ücrete gelen zamla birlikte birçok kalemde de değişiklik yaşandı. Asgari geçim indirimi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, Genel Sağlık Sigortası primi, kıdem ve ihbar tazminatı, SGK idari para cezaları gibi kalemlere asgari ücrete gelen artış oranında zam yapılacak.

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatının 2021'de tavanı 8 bin 651,62 liraya yükselmişti. 2022 yılına ait asgari ücrete bağlı olarak bu kalemde de artış yaşandı ve 12 bin 976 liraya yükseldi.

İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik maaşı da asgari ücretle birlikte yükseliş yaşayacak. Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor.

Buna göre 2021'de işsizlik maaşı en düşük 1.420,14 liraya, orta kademede 1.688,91 liraya, en yüksek de 2 bin 840,28 liraya çıkmıştı. 2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2130 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2532 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4260 lira oldu.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar arttı.

2021’de doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 38,15 lira, en yüksek ise 286,20 lira olmuştu. Yeni rakamlar ise en düşük 57.15 lira en yüksek 429 lira oldu.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammı kadar arttı. ödemeleri de yeni asgari ücretle birlikte yükselecek.Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi ödüyor. Ödenen aylık prim tutarı ise brüt asgari ücretin yüzde 3’ü kadar oluyor.GSS primi 2021'de 107,32 liraya çıkmıştı. 2022’de 160 lira olarak uygulanacak.

65 YAŞ ÜSTÜ AYLIĞI

2021'de yaşlılık aylığı 864,89 liraya yükselmişti. 2022 yılında 1296 lira olarak uygulanacak.

ENGELLİ AYLIĞI

2021'de engellilere ödenen aylık 1.035,63 liraya yükselmişti. 2022'de ise 1552 lira olacak.