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Yavaş'tan 65 yaş üstünü ücretsiz taşımayı reddeden özel halk otobüslerine bir rest daha: Ya kanuna uyun ya da otobüsleri bize satın

Yavaş'tan 65 yaş üstünü ücretsiz taşımayı reddeden özel halk otobüslerine bir rest daha: Ya kanuna uyun ya da otobüsleri bize satın

Yavaş'tan 65 yaş üstünü ücretsiz taşımayı reddeden özel halk otobüslerine bir rest daha: Ya kanuna uyun ya da otobüsleri bize satın
Admin
Admin
23 Eylül 2023 Cumartesi 21:45

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 65 yaş üstünü ücretsiz taşımayı reddeden özel halk otobüslerine karşı gerekeni yapacaklarını belirtmişti. Bugün CHP Ankara İl Kongresi'nde konuşan Yavaş, "Ya kanuna uyun ya da tüm otobüsleri bize satın gidin başka iş yapın. Ankaralılara zulmettirmeyiz." dedi.

Ankara'daki Özel Halk Otobüsü sahipleri, zarar ettikleri gerekçesiyle ücretsiz taşıma hakkı olanları artık taşımayacaklarını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise artan maliyetlere rağmen özel otobüslere destek olduklarını ve 65 yaş üstü vatandaşın özel halk otobüslerine alınmaması halinde gereğini yapacaklarını açıklamıştı. Konuyla ilgili konuşan Yavaş sözlerini tekrarlayarak "Ankaralılar zulmettirmeyiz" dedi.

"GEREKEN YAPILACAK" DEMİŞTİ

Mansur Yavaş, birkaç gün önce "Ego'nun artan maliyetler nedeniyle sadece 2023 Eylül ayına kadar olan zararı 3 milyar TL'ye yaklaşmaktadır. Ayrıca özel taşımacılık yapan halk otobüslerine de düzenli destek olunmaktadır. Meclisteki muhalefet üyeleri Belediye Kanunu'nun 62.maddesine aykırı olarak Ego'nun tümden iflasına yönelik önerge vermişler ve tarafımdan veto edilmiştir. Kanuna ve sözleşmeye aykırı hareket eden işleticiler trafikten men edilerek yasal işlem yapılacaktır. Bundan sonra da gelir desteği verilmeyecektir. Mevzuat gereği indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının 153 hattından belediyemize bildirilmesi halinde gereken yapılacaktır." demişti.

"YA KANUNA UYUN YA DA OTOBÜSLERİ BİZE SATIN"

Bugün CHP Ankara İl Başkanlığının 38. Olağan Kongresi için Atatürk Spor Salonu'na gelen Yavaş, konuşmasında adaylara başarılar diledi, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özel halk otobüslerinin ücretsiz 65 yaş üstü yolcu taşımama kararını eleştiren Yavaş, "Ya kanuna uyun ya da tüm otobüsleri bize satın gidin başka iş yapın. Ankaralılara zulmettirmeyiz." dedi.

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