Yatırımcılar için kritik uyarı: Çarşamba ve Perşembe'ye dikkat!

Fed bu hafta ne yapacak? TCMB’nin cevabı ne olacak?

Fed’in bu hafta Çarşamba gecesi açıklanacak FOMC kararında faizlerle oynamayacağı kesin. Fakat, acaba global tahvil pazarından başlayıp Türkiye’nin de dahil olduğu Gelişmekte Olan Piyasalar’a (GOP) sıçrayan paniğe engel olacak bir adım atacak mı? Fed’den bir gün sonra yapılacak TCMB PPK toplantısında faiz kararı da büyük öçüde Fed’in adımlarına endeksli.

Gelişmekte Olan Piyasalarda hasar büyüyor

Paraanaliz'de yer alan habere göre; Geçen hafta Ekim’den bu yana ilk kez GOP’tan sıcak para kaçışları gözlenirken, GOÜ (Gelişmekte Olan Ülkeler) FX endeksi de dolara karşı son 3 ayın dibine geriledi. Reuters’e göre, bir dizi dev global fon GOP pozisyonlarını kırparken, hisseler de yıl başından bu yana %9 değer kaybetti.

ABD tahvil pazarını takip eden uzmanların çoğunluğu artık yıl ortasında halen %1.62 olan 10 yıllık DİBS getirisinin en az %2’ye tırmanmasını beklliyor. Eğer ABD büyüme ve aşılama kampanyası çerçevesinde AB, Japonya ve Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Türkiye gibi önde gelen GOÜ’den daha iyi bir pefrormans sergilerse, ABD 10 yıllık tahvil getirisi çok daha yukarılara tırmanabilir.

ING Bank: Fed getiri eğrisi kontrolüne geçmez

ING Bank uzmanları “US: What to watch at the March Fed meeting” başıklı incelemelerinde, Fed’in de tahvil pazarındaki çalkantıdan rahatsız olduğunu not ediyor. Fakat, FOMC’nin tahvil alımlarını artırmak gibi bir niyeti görünmüyor. Fed tahvil pazarına destek vermek için çok uzun süre thavil alımlarını sürdürüp faizleri de sıfırda tutacağı mesajını daha net verebilir, fakat Haziran toplantısına kadar aksiyon almayacak.

Velakin Fed 2 yoldan tahvil pazarına dolaylı destek verebilir. İlkin, ay sonunda bitecek olan ticari bankaların DİBS portföy sınırını askıya alan mevzuatı uzatarak $600 milyar tahvilin satılmasını engelleyebilir.

İkincisi, yakında LIBOR’un yerine geçecek Secured Overnight Financing Rate (SOFR) repo teminatı eksikliği yüzünden 1-2 baz puana kadar indi, ve piyasalara yanlış mesaj veriyor. Bu konu teknik, fakat SOFR’un 12.5 baz puan civarında gerçekleşmesi istenir. Fed, bunu sağlamak için bankaların serbest rezervlerine ödediği faizi yükseltebilir, veya repolar için teminat demetini genişletebilir.

Bu hamleler ABD getiri eğrisinin kısa ucunu Fed’in istediği yerde çıpalamak için atılacak adımlar. ING’ye göre Fed 10-30 yıllıkların getirilerine müdahale niyetinde değil.

TCMB ne yapacak?

Bu senaryo TCMB için çok önemli, çünkü ABD tahvil pazarında rahatsızlık GOP’dan kaçış yoluyla dolar/TL’yi yükseltiyor. Fed’in kararlı biçimde ABD 10-30 yıllık tahvil getirilerini baskılamaya başlaması, TCMB’nin faiz artırımını geciktirmesi veya miktarını azaltmasının yolunu açar. Tersine senaryoda, TCMB faiz artırmak zorunda kalacak. Ekonomist anketleri 100 baz puan faiz artışı öngörse de, yakında peydahlanacak S-400 ihtilafı gibi siyasi risklere karşı 300 baz puan daha doğru olur.

Çarşamba ve Perşembe günleri “ortalık karışacak” diyelim.