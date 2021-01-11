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Yaşlı, engelli ve engelli yakınlarına yapılan ödeme tutarları belli oldu

Yaşlı, engelli ve engelli yakınlarına yapılan ödeme tutarları belli oldu

Yaşlı, engelli ve engelli yakınlarına yapılan ödeme tutarları belli oldu
11 Ocak 2021 Pazartesi 16:01

Yaşlı, engelli ve engelli yakınlarına yapılan ödeme tutarları belli oldu

2022 sayılı Kanun kapsamında;

1- Engel oranı %70-%100 olanlara 5.253* 0,165786= 870,87 TL,

2- Engel oranı %40-%69 olanlara 3.502 * 0,165786= 580,58 TL,

3- 18 yaş altı engelli yakını aylığı 3.502* 0,165786= 580,58 TL,

4- Yaşlılık aylığı 4.387* 0,165786 = 727,30 TL,tutarında ödeme yapılacaktır.

Eğer K Cetveli’ndeki göstergeler dikkate alınmaz da 2022 sayılı Kanun’a bakılırsa ödenecek tutarlar yanlış hesaplanacaktır. Maalesef K Cetveli’ndeki göstergeler bazen ilgili kanunlara işlenmemektedir.

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