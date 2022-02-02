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Yaşlı adam evin bahçesinde iple kendini astı

Yaşlı adam evin bahçesinde iple kendini astı Yaşlı adam evin bahçesinde iple kendini astı MANİSA'nın Kula ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan yaşlı adam, evde kimse yokken iple kendini astı. Eşi tarafından ipe asılı vaziyette bulunan yaşlı adamın intihar sebebi henüz bilinmiyor.

Yaşlı adam evin bahçesinde iple kendini astı
02 Şubat 2022 Çarşamba 12:37

Olay, Zaferiye Mahallesi 144 Sokak üzerinde bulunan 20 numaralı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesi ile birlikte yaşayan 66 yaşındaki Nurullah Süzer, henüz bilinmeyen bir nedenle evde kimse yokken kendini iple evin bahçesine astı.

Saat 23.50 sıralarında misafirlikten eve dönen Süzer'in eşi, Süzer'i iple asılı şekilde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Süzer'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın intihar sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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