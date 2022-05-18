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Yarın hava sıcaklıkları düşüyor, yüksek kesimlere kar geliyor

Yarın hava sıcaklıkları düşüyor, yüksek kesimlere kar geliyor Türkiye'de, bu geceden itibaren sıcaklıkların düşmesi, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

Yarın hava sıcaklıkları düşüyor, yüksek kesimlere kar geliyor
Admin
Admin
18 Mayıs 2022 Çarşamba 21:23

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanlığı Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, AA muhabirine, yurt genelinde, yarın ve hafta sonu hava sıcaklıklarına ilişkin bilgi verdi.

Yağan, yarın Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu hariç yurdun büyük bir kısmının yağışlı olacağını belirterek, "Bu geceden itibaren sıcaklıklar oldukça düşecek. Yarın İstanbul'da 18, Ankara'da 15 dereceleri göreceğiz. Kuvvetli yağışlarımız da var. Marmara'nın güneydoğusu, Bolu Dağı ve geçidi, Afyonkarahisar'ın yüksekleri ve orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde, Erciyes'te, Uludağ'da, yani yurdun 1000, 1500, 2 bin metre yüksekliklerde yarın çok şiddetli olmayan bir kar yağışı göreceğiz. Bu kar yağışlarını özellikle bu gece 00.00'dan itibaren ve sabah saatlerinde bekliyoruz." diye konuştu.

- "Önümüzdeki hafta bahar havası yaşayacağız"

Hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında beklediklerini belirten Yüksel Yağan, "Çeşitli kesimlerde 8 ile 12 dereceyi de bulacak. Soğuk hava perşembe ve cuma 2 gün etkisini gösterecek. En etkili olacağı gün ise perşembe olacak. Soğuk hava, kısmen cumartesi gününden sonra geçecek. Cumartesiden itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerine yaklaşacak. Pazar günü, İstanbul 24, Ankara 26 derecelere kadar çıkacak. Pazartesi yine bir yağışlı sistem daha gelecek ama mevsim normalleri civarına gelecek. Yani önümüzdeki hafta bir bahar havası yaşayacağız."

Yağan, yarın üç büyük şehrin hava sıcaklıklarına ilişkin de şunları söyledi:

"Yarın İstanbul'da hafif sağanak yağış göreceğiz. 12 en düşük, 18 en yüksek sıcaklık olacak. Ankara'da da yine özellikle bu gece ve sabah 09.00'a kadar bir hafif yağış göreceğiz. Ankara'da günün en düşük sıcaklığı 9, en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. İzmir'de de yarın bir yağış geçişi mevcut. İzmir biraz daha sıcak, en düşük 13, en yüksek 21 derece olacak."

- Başkentin yüksek kesimlerinde zirai don uyarısı

Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, başkentte yüksek kesimlerde, zirai faaliyetlerin sürdüğü yerlerde, bu gece sıcaklığının sıfır dereceye düşeceğini dile getirerek, "Kızılcahamam'nın, Çamlıdere'nin yükseklerinde böyle yaygın bir don hadisesi yok ama kısmen zirai faaliyetlerin olduğu yerlerde zirai don bekliyoruz. Bu nedenle zirai faaliyetlerle uğraşanların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor." uyarısında bulundu.

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