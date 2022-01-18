Yarın 19 Ocak 2022 Kayseri'de okullar tatil mi?, Kayseride okullar tatil edildi mi? Iste yoğun kar yağışı ve tipi sebebi ile 19 ocak 2022 tarihinde hangi iller de oullar tatil edildi

Son dakika kar tatili haberleri... Yurdun büyük bir bölümünde kar yağışını etkisini gösteriyor. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul ve Ankara gibi Batı bölgelerindeki büyük illerde de kar yağışı bugün itibarı ile görülmeye başlanacak. Durum böyle olunca, öğrencilerin gözü kulağı da kar tatili ile ilgili gelecek açıklamalara çevrildi. Bilindiği gibi, kar yağışı nedeniyle İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede kar tatili haberleri peş peşe geliyor.

İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde yaşayan öğrencilerin yanı sıra, diğer illerdeki öğrenciler de dört gözle "Okullar tatil edildi mi?" sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Peki, yarın illerde okullar kar tatili oldu? Kar yağışının eğitim ve öğretimi aksatması durumunda Valilik tarafından kar tatili konusuyla ilgili açıklama muhtemel sabahın erken saatlerinde yapılacaktır dondurucu soğuk ve yer yer artan kar yağışı tipiye karşı duyarlı davranalım gereken tedbirleri almakta fayda var.

YARIN OKUL VAR MI? (19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA)

İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde yaşayan öğrencilerin yanı sıra, diğer illerdeki öğrenciler de dört gözle "Okullar tatil edildi mi?" sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Peki, yarın illerde okullar kar tatili oldu? bunun yanı sıra kayseri ve ilçeleri konusunda net açılama henüz gelmedi kayserinin başta pınarbaşı tomarza sarıoğlan sarız ilçeleri başta olmak üzere 18 ocak tarihi itibariyle yoğun kar yağışı doğrultusunda hayat durma noktasına geldi ulaşım zorlaştı gece artan buzlanma kaynaklı da kazalar peş peşe gelmeye başladı

METEOROLOJİDEN ALINAN SON DAKİKA HABERİNE GÖRE KAYSERİ İLİ MELİKGAZİ KOCASİNAN HACILAR İNCESU TALAS İLÇLERİMİZDE EĞİTİM ÖĞRETİME BİR GÜN ARA VERİLMİŞTİR DİĞER İLÇELERİMİZ İÇİN HENÜZ NET BİR BİLGİ KAYMAKAMLIKTAN GELMEMİŞTİR.