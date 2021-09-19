Yargıtaydan bir şok daha! ‘Hileli boşanma'yla aylık alan faiziyle öder

Ölüm aylığı almak için eşinden boşanarak, aynı evde yaşamaya devam eden kadınlar SGK'nın yakın takibinde. Bu şekilde 'hileli boşanma'yı tespit eden SGK, ödenen aylıkları faiziyle geri istiyor.

Sigortalının ölümü halinde geride kalanlara gerekli şartlar varsa ölüm aylığı bağlanır. Kanunun aradığı şartların gerçekte sağlanmadığı tespit edilirse ölüm aylığı kesilir. Bu durumların en yaygını anne veya babasından ölüm aylığı alan kız çocuğunun boşandığı eşiyle birlikte yaşamasıdır.

KİMLER AYLIK ALABİLİR?

Geride kalan eşe ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal evlilik bağı bulunması şarttır. Dul eş evlenmediği sürece aylık alabilir. Dul eş, çocukları ölüm aylığı almıyor ve kendisi de çalışmıyor ya da emekli değilse bu durumda daha yüksek miktarda ölüm aylığı alır. Erkek çocuklara aylık bağlanabilmesi için yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları, çalışmamaları ve emekli olmamaları gerekiyor.

EVLENDİĞİ GÜN KESİLİR

Kız çocuklarının çalışmamaları, emekli olmamaları, evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış olmaları şart. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmuyor. Anne veya babasından dolayı aylık alan kız çocuğu, evlenirse, aylığı kesilir. Evlenen kız çocuk, boşanıp SGK'ya talepte bulunduğunda diğer şartları da sağlıyorsa yeniden anne veya babasından dolayı aylık alabilir. Ancak kız çocuğunun ölüm aylığı için bazı durumlarda eşinden boşanıp aynı evde yaşamaya devam ettiği görülüyor. Bu durum 'hileli boşanma' anlamına geliyor.

MUHTARDAN FATURALARA KADAR İNCELEME

Bir kişinin ayrıldığı eşiyle birlikte yaşayıp yaşamadığının tespiti çok zor ve meşakkatli. Hele de ayrılan çiftlerin çocuğu varsa, çiftlerin çocuğun bakımı, mutluluğu ve huzuru için birlikte zaman geçirmeleri gerekiyor. Bu nedenle hileli boşanma mı yoksa çocuk için bir arada bulunma mı olduğunun tespiti çok güç. Ancak SGK bu konuda bazı kriterler üzerinden hareket ediyor. Öncelikle yerleşim yeri incelemesi yapılıyor. Adres değişikliği ve nakil durumlarına bakılıyor. Muhtarlık ve nüfus kayıt örnekleri inceleniyor. Elektrik, su ve telefon gibi abonelikler üzerinden adreslerin tespiti sağlanıyor. Ev ziyareti yapılması da söz konusu oluyor. SGK'nın ölüm aylığı alan kız çocuğunun boşandığı eşiyle birlikte yaşadığını tespit etmesi sonrası, kız çocuğuna bağlanan aylık kesilir. Haksız olarak ödenen aylıklar da kız çocuğundan geri istenir. Aylığın bağlanmasının nedeni kız çocuğunun kusurlu davranışı olduğu için geriye dönük 10 yıllık tutarlar, kanuni faiziyle birlikte istenebilir.

EN ÇOK ŞİKAYET ANNE VE KOMŞUDAN

Anne veya babasından dolayı ölüm aylığı alan kız çocuklarının, boşandığı eşiyle birlikte yaşadığına dair şikayetlerin çok önemli bir bölümü kız çocuklarının annesinden ya da akrabalarından geliyor. Kız çocuğunun annesi eğer kız çocuktan başka aylık alan yoksa, kendi ölüm aylığı hissesi azaldığı için bu durumu şikayet ediyor. Akrabalar ise durumu öğrenirlerse aile için anlaşmazlıklarda bu kozu oynuyorlar. Dolayısıyla hilenin tespiti yine aileden çıkıyor. Hileli bir şekilde aylık bağlatmak hem hukuka hem genel ahlaka aykırı ve tespit edilmesi halinde yüklü miktarda borç çıkmasına neden oluyor.