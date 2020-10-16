 Yargıtay'dan 'sağlık raporları' ile ilgili emsal karar!

İşçi ile işveren arasında sık sık tartışma konusu olan sağlık raporlarına yönelik yüksek yargıdan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yaklaşık bir yıl içinde 195 gün rapor alan işçinin iş akdi feshedildi. Yüksek mahkeme ise, işverenin 195 gün rapor alan işçiyi işten atmakta haklı, ancak işten atılma kararından önce bazı unsurları eksik bıraktığı için haksız olduğunu hükmetti.

Yargıtay'ın emsal kararında süreç 2013'te başladı. Şirkette, 2 Ekim 2013 tarihinde işe başlayan işçinin iş akdi, çok fazla sağlık raporu aldığı için 16 Ekim 2014 tarihinde feshedildi. İşçi bunun üzerine, feshin geçersiz sayılması için dava açtı. İş mahkemesi, işçinin yaklaşık bir yıllık süre içinde aralıklarla 195 gün rapor aldığını belirterek, davanın reddi yönünde karar verdi. Yani iş sözleşmesinin fesh edilmesini haklı buldu.

Bunun üzerine karar temyiz edildi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise, iş mahkemesinin kararını bozdu. Ancak, bozma nedeni kararın hukuka aykırı olmasından ziyade, işlemlerin eksik bırakılmasından kaynaklandı. Yüksek mahkeme, iş sözlemesinin fesh edilmesinde işverenin haklı olduğunu ancak, bu tür durumlarda işçinin savunmasının alınması gerektiğini vurguladı. Bu nedenle, iş mahkemesinin kararının bozulması gerektiğine yönelik karar verildi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin kararı şöyle:

"Dosya içeriğine göre davacı işçinin iş sözleşmesinin, 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25/I maddesi uyarınca sağlık nedenleri ile davalı işverence feshedilmiş, ancak savunması alınmamıştır.

Davacının iş sözleşmesinin sağlık sebepleri ile feshedilmesine karşın, fesih öncesinde savunmasının alınmamış olması feshin geçersizliği sonucunu doğurmaktadır. Diğer taraftan her ne kadar davalı işverence, İş Kanunu 25/1-b uyarınca davacının iş sözleşmesinin feshedildiği savunulsa da, somut olayda işçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğu hususlarıda ispatlanamamıştır. Tüm bu sebeplerle davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddi hatalıdır.

SONUÇ : Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,

3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,

4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6. Davacının yaptığı 477,20 TL. yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.980,00 TL. ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8. Peşin alınan temyiz harcının istemi halinde ilgilisine iadesine,

Kesin olarak oybirliği ile, 24.05.2017 tarihinde karar verildi."