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Vladimir Putin: Gönüllü savaşçı arıyoruz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya karşı savaşacak gönüllü askerleri kabul edeceklerini bildirdi.

Vladimir Putin: Gönüllü savaşçı arıyoruz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya karşı savaşacak gönüllü askerleri kabul edeceklerini bildirdi.

Vladimir Putin: Gönüllü savaşçı arıyoruz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya karşı savaşacak gönüllü askerleri kabul edeceklerini bildirdi.
Admin
Admin
11 Mart 2022 Cuma 12:22

Rusya-Ukrayna savaşı 16'ncı gününde...

Binlerce kişinin can verdiği savaşın son bulması için çabalar sonuç vermiyor.

ANTALYA ZİRVESİ

Dün Antalya'da iki ülkenin dışişleri bakanları bir araya geldi ancak yine de kesin bir müzakere çıkmadı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun  öncülük ettiği görüşmeler de tarafların talepleri değerlendirilmek üzere masadan kalkarken, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den önemli bir açıklama geldi.

"GÖNÜLLÜLERİ KABUL EDECEĞİZ"

Putin, "Ukrayna'ya karşı savaşacak gönüllüleri kabul edeceğiz." dedi.

Vladimir Putin ayrıca Orta Doğu’dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı da ve

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