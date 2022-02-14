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Velayet kararında bir ilk dede ve hala kararı: Artık görebilecekler

Velayet kararında bir ilk dede ve hala kararı: Artık görebilecekler Yargıtay, velayeti annede olan çocuğu görmek isteyen dede ve halayla ilgili kararını verdi: Hala ve dede belirli günlerde çocuğu görebilir

Velayet kararında bir ilk dede ve hala kararı: Artık görebilecekler
14 Şubat 2022 Pazartesi 12:48

Antalya'da yaşayan D.D. ve M.D. çifti, geçimsizlik yaşadıkları ve anlaşamadıkları için Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı ve yerel mahkeme çifti boşadı. Boşanmayla beraber çiftin özel gereksinimli çocuklarının velayeti de anneye verildi. Hasret çeken dede ve hala, belirli aralıklarla da olsa özel gereksinimli K.D.'yi görmek için mahkemeye başvurdu.

Yerel mahkeme, belirli günlerde dede ile halanın K.D.'yi görmelerine karar verdi. Bunun üzerine anne D.D., yerel mahkemenin kararını temyiz etti.

Temyiz istemi sonrasında dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını onadı.

Kararda, olağanüstü hallerin mevcut olması durumunda çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkının hısımlarına da tanınması gerektiği belirtildi.

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