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Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne mülakat yapılmadan 186 personel alınacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne mülakat yapılmadan 186 personel alınacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne mülakat yapılmadan 186 personel alınacak
Admin
Admin
07 Aralık 2023 Perşembe 14:47

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne mülakat yapılmadan 26 sosyal çalışmacı, 87 koruma ve güvenlik görevlisi, 73 destek personeli olmak üzere toplamda 186 sözleşmeli personel alınacak. Adaylar için son başvuru tarihi 14 Aralık.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere 186 sözleşmeli personel alımı yapacak.

ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, kurum çeşitli illerde görevlendirmek üzere sözlü sınavla 26 sosyal çalışmacı, 87 koruma ve güvenlik görevlisi ile sözlü sınav yapılmaksızın 73 destek personeli istihdam edecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 14 ARALIK

Başvurular, 7-14 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

DETAYLAR RESMİ SİTEDE

Başvuru şartlarına, aranan niteliklere, sözlü sınav tarihine, saati ve yeri ile ilgili detaylı bilgilere kurumun "www.vgm.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

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