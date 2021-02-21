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Vaka sayısı tekrar 7 binin altına düştü Kısıtlamalar Azalacak mı?

Vaka sayısı tekrar 7 binin altına düştü Kısıtlamalar Azalacak mı?Vaka sayısı tekrar 7 binin altına düştü Sağlık Bakanlığı 21 Şubat 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1.185 oldu, 5 bin 002 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 523 bin 760'e yükseldi.

Vaka sayısı tekrar 7 binin altına düştü Kısıtlamalar Azalacak mı?
21 Şubat 2021 Pazar 23:59

Vaka sayısı tekrar 7 binin altına düştü

Sağlık Bakanlığı 21 Şubat 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1.185 oldu, 5 bin 002 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 523 bin 760'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 601 olarak açıklandı.Bu Durum neticesinde Başta Bingöl olmak üzere bir çok ilimizde kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

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