Vaka sayısı tekrar 7 binin altına düştü Kısıtlamalar Azalacak mı?Vaka sayısı tekrar 7 binin altına düştü Sağlık Bakanlığı 21 Şubat 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1.185 oldu, 5 bin 002 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 523 bin 760'e yükseldi.

Vaka sayısı tekrar 7 binin altına düştü Sağlık Bakanlığı 21 Şubat 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1.185 oldu, 5 bin 002 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 523 bin 760'e yükseldi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Hasta sayısı 601 olarak açıklandı.Bu Durum neticesinde Başta Bingöl olmak üzere bir çok ilimizde kısıtlamadan muaf tutulacaktır.