Uzmanlardan uyarı: Normalleşme için aşı olmak şart

1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme döneminin devamı için tedbirlerin yanı sıra aşılamanın da hızla sürmesi gerekiyor. Uzmanlar, sırası gelenler aşı olmazsa ve tedbirlere uyulmazsa normalleşmenin yerini kapanmaya bırakabileceğini söylüyor

Alınan koronavirüs tedbirleri ile vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Ama normalleşmenin devamı için tedbirlerin yanı sıra yaygın aşılama da şart.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Kişiler aşı oldukça, çevrelerinde de aşılı kişi sayısı arttıkça daha az virüs saçılımı olacağı için koronavirüs giderek kaybolacağı bir evreye doğru yol alıyor" dedi.

Bugüne kadar yapılan aşı sayısı 30 milyonu geçti. Sırası gelen kişilerin aşı olması, salgının bitmesi için en güçlü silah.

"Artık bireysel önlemler ön plana çıkıyor"



Prof Dr. İlhan, "Tedbirlere uyulmazsa normalleşme dönemi yerini kapanmaya bırakabilir" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz hem bireysel önlemlere uymazsak hem de aşı olmazsak ikisini üst üste koyduğumuzda bu daha da olumsuz süreçlere mal olabilir maalesef. Vaka sayısı artarsa yine maalesef hiç sevmediğimiz kapanma, evde kalma, dükkanların açılmaması, çocuklarımızın okula gidememesi, işe gidememe ya da sosyal ortamlarda bulunamama gibi dezavantajlar yaşayabiliriz.

Açılmada bazı vatandaşlarımız dikkatsiz davranabiliyorlar, ama bu süreci en az hasarla atlatmak, rakamların aşağı doğru yol alması için artık bireysel önlemler ön plana çıkıyor. Mesafe, maske, hijyen... Ama bunun yanında aşı da olduğumuz takdirde vakaların daha da artmasına engel olmuş oluyoruz."