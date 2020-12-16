Uzmanlar uyardı: Göğüs ağrısı şikayeti olanları bakın ne bekliyor! Uzmanlar uyardı: Göğüs ağrısı şikayeti olanların birçoğunun testi pozitif çıkıyor Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının belirtilerinden biri olan göğüs ağrısı son dönemde çok dikkat çekmeye başladı. Doç. Dr. Muhammed Keskin, göğüs ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran kişilerin çoğunun kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Uzmanlar uyardı: Göğüs ağrısı şikayeti olanları bakın ne bekliyor!

Uzmanlar uyardı: Göğüs ağrısı şikayeti olanları bakın ne bekliyor! Uzmanlar uyardı: Göğüs ağrısı şikayeti olanların birçoğunun testi pozitif çıkıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının belirtilerinden biri olan göğüs ağrısı son dönemde çok dikkat çekmeye başladı. Doç. Dr. Muhammed Keskin, göğüs ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran kişilerin çoğunun kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Koronavirüsün önemli belirtilerinden biri olan göğüs ağrısı son zamanlarda daha çok kişide görülmeye başladı. Hastaneye göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran kişilerin birçoğunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını gözlemleyen Doç. Dr. Muhammed Keskin bu belirtilerin hafife alınmamasını önerdi.

Göğüs ağrısı ciddi bir koronavirüs belirtisi

Koronavirüsün belirtileri kişiden kişiye göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin kimilerinde sadece ateşle kendini belli ederken kimi insanlarda çok daha seyrek görülen belirtiler ile kendini gösterir. Kişilerdeki bu değişiklik sağlık durumuna, temas ettiği virüs yüküne ve en önemlisi maske olup olmamasına bağlı olarak şekillenir. Bu konuda önemli açıklamalar yapan Doç. Dr. Muhammed Keskin göğüs ağrısı ile hastaneye gidenlerin testlerinin çoğunlukla pozitif çıktığını işaret etti.

"Göğüs ağrısı olan hafife almasın, hastaneye başvursun''

Doç. Dr. Muhammed Keskin Twitter hesabından dikkat çeken şu paylaşımı yaptı:

Ayrıca yeni başlayan göğüs ağrısının acil ve ciddi bir durum olabileceğinin de üstüne basarak ifade eden Doç. Dr. Muhammed Keskin göğüs ağrısı şikayetiyle gelen hastasını kaybetmesini şu sözlerle ifade etti;