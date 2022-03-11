fakirlik aylık
fakirlik aylık
0
Parayardm
Parayardm
0
2022emekli
2022emekli
0
0
0
0
fakirlik maaşı
fakirlik maaşı
0
EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0

'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda 67 şüpheli adliyede

'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda 67 şüpheli adliyede 'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda 67 şüpheli adliyede Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, usulsüz olarak engelli raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik ve istirahat sağlık raporu alınmasını sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 67'si adliyeye sevk edildi.

'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda 67 şüpheli adliyede
Admin
Admin
11 Mart 2022 Cuma 12:51

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mali suçların engellenmesi ve takibine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 Mart'ta Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun'da yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 93 şüpheliden 67'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gebze Adliyesine gönderilen şüphelilerin, savcılık sorguları devam ediyor.

Polis ekipleri, usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik-istirahat sağlık raporu alınmasını sağlayan kişilerin yakalanması için 8 Mart'ta 6 ilde başlatılan operasyonda, 3 doktor, 2 hemşire, bir sekreter ve eczacının da aralarında olduğu 93 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Aramalarda ruhsatsız ve kurusıkı tabanca, suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirilmişti.


Şüphelilerden 26'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı

Tarım Kredi'den üreticiye borç yapılanması Müjdesi!
Tarım Kredi'den üreticiye borç yapılanması Müjdesi!
0
Mir Kart devreye sokuldu!10 ülke arasında Türkiye de var
Mir Kart devreye sokuldu!10 ülke arasında Türkiye de var
0
İETT araçları, kar nedeniyle yollarda kalıyor
İETT araçları, kar nedeniyle yollarda kalıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.