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Urla Kaymakamı görevden alındı

Urla Kaymakamı görevden alındı İzmir Urla Belediyesi'ne atanan kayyum sonrası atanan Urla Kaymakamı Önder Can, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden aldı. Can'ın yerine Antalya'nı Kemer ilçesi kaymakamı Murtaza Dayanç atandı.

Urla Kaymakamı görevden alındı
29 Aralık 2020 Salı 17:40

 Urla Kaymakamı görevden alındı

İzmir Urla Belediyesi'ne atanan kayyum sonrası atanan Urla Kaymakamı Önder Can, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden aldı. Can'ın yerine Antalya'nı Kemer ilçesi kaymakamı Murtaza Dayanç atandı.

İzmir Urla Belediyesi'ne atanan kayyum sonrası atanan Urla Kaymakamı Önder Can, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden aldı. Can'ın yerine Antalya'nı Kemer ilçesi kaymakamı Murtaza Dayanç atandı.

Kaymakam Can, 'FETÖ soruşturması' kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine belediye başkanlığına kayyum olarak atanmıştı.

Kaymakam Önder Can'ın görevden alınmasına ilişkin Urla Belediyesi ve Urla Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapılmazken Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Urla Kaymakamı olarak atandığını bildirdi.

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