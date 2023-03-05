Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0
belediye kadro
belediye kadro
1
asgariücretzam
asgariücretzam
0
Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0

Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan beklenmedik rest: Kılıçdaroğlu'nu aday göstermezseniz Erdoğan'a oy veririm

Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan beklenmedik rest: Kılıçdaroğlu'nu aday göstermezseniz Erdoğan'a oy veririm

Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan beklenmedik rest: Kılıçdaroğlu'nu aday göstermezseniz Erdoğan'a oy veririm
Kamusaati
Kamusaati
05 Mart 2023 Pazar 10:45

Meral Akşener'in 6'lı Masa'ya rest çekmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nihal Yalçın, Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'ndan daha güçlü bir aday olmadığını belirterek, "6'lı Masa'dan herhangi birine ya da ülkücü birine verecek oyum yok. Onun yerine Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam etmeyi tercih ederim. Maceraya gerek yok" dedi.

6'lı Masa'da 5 liderin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu isminde uzlaşmasına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den itiraz geldi. Anketlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinin öne çıktığını söyleyen Akşener belediye başkanlarına çağrı yaptı. Rol aldığı dizilerdeki başarılı performanslarıyla adından söz ettiren oyuncu Nihal Yalçın'dan da yorum gecikmedi.

"ERDOĞAN'LA YOLA DEVAM, MACERAYA GEREK YOK"

Zaman zaman yaptıkları siyasi paylaşımlarla adından söz ettiren Nihal Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mommy'nizi de alın gidin!" dedi. Yalçın bir diğer paylaşımda Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu'ndan daha güçlü bir aday olmadığını belirterek "Kemal Kılıçdaroğlu yıllarca yeterinde bağırmıyor diye eleştirildi. Hakaret etmiyor, küfretmiyor diye. Daha güçlü bir aday yok benim için. 6'lı Masa'dan herhangi birine ya da ülkücü birine verecek oyum yok. Onun yerine Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam etmeyi tercih ederim. Maceraya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Nihal Yalçın'ın Erdoğan'la ilgili paylaşımı kısa sürede silmesi de dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan beklenmedik rest: Kılıçdaroğlu'nu aday göstermezseniz Erdoğan'a oy veririm
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan beklenmedik rest: Kılıçdaroğlu'nu aday göstermezseniz Erdoğan'a oy veririm
0
Şahan Gökbakar, depremzedeler için yapılan konutlar için ücret talep edilmesine isyan etti: Milyar milyar parayı niye topladınız?
Şahan Gökbakar, depremzedeler için yapılan konutlar için ücret talep edilmesine isyan etti: Milyar milyar parayı niye topladınız?
0
Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 968'e yükseldi
Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 968'e yükseldi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.