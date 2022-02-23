Uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi

Elektrikte yeni tarife! İşte masadaki indirim oranları Elektrik faturalarında indirimli yeni tarife için çalışmalar sürüyor. Yeni tarife ile ticarethane abonelerinin faturalarında yüzde 25'e varan, konut aboneleri için ise yüzde 10 ile 15 arasında indirim yapılması öngörülüyor.