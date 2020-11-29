Ülke Genelinde okul öncesi eğitim ve öğretim Nasıl ilerleyecek? Uzaktan eğitim mi yapılacak Üç ilde daha okul öncesi eğitim ve öğretim uzaktan yapılacak Zonguldak, Kırklareli ve Tokat'ta ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Ülke Genelinde okul öncesi eğitim ve öğretim Nasıl ilerleyecek? Uzaktan eğitim mi yapılacak

Ülke Genelinde okul öncesi eğitim ve öğretim Nasıl ilerleyecek? Uzaktan eğitim mi yapılacak Üç ilde daha okul öncesi eğitim ve öğretim uzaktan yapılacak Zonguldak, Kırklareli ve Tokat'ta ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, resmi ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında vaka ve hasta sayılarında yükseliş görülmesiyle İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda birtakım yeni tedbirlerin uygulamaya konulduğunu belirtti.

Tosun, Kovid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak, resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararı alındığını bildirdi.



KIRKLARELİ

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, resmi ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri, uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında vaka ve hasta sayılarında yükseliş görülmesi ile yeni tedbirler alındığı belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca resmi ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün uzaktan eğitime devam edilmesi kararının alındığı ifade edilen açıklamada, bağımsız anaokulları ile özel eğitim anaokullarında ise eğitimin devam etmesi kararı alındığı kaydedildi.

TOKAT

Tokat'ta ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının seyri dikkate alınarak 30 Kasım-4 Ocak 2021 tarihlerinde il genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildiği bildirildi.