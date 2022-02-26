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Ukraynalı kadın vekilin silahlı paylaşımı

Ukraynalı kadın vekilin silahlı paylaşımı Rusya'nın Ukrayna ordusunu hafife aldığını söyleyen Milletvekili Kira Rudik, büyük bir direniş içerisinde olduklarını söyledi.

Ukraynalı kadın vekilin silahlı paylaşımı
Admin
Admin
26 Şubat 2022 Cumartesi 18:04

Rusya'nın Ukrayna topraklarına girerek birçok bölgeyi ateş altına alması üzerine bazı Ukraynalılar ülkeden ayrılırken, bazıları da savaşa karşı mücadele için ülkede kaldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir ise Rusya'nın saldırılarını artırmasıyla askerlik deneyimi olan herkesi ordu desteğine çağırdı.

Ülkede aynı zamanda seferberlik ilan edilirken kadınından gencine herkes silahlanmaya başladı.

O isimlerden biri de Ukrayna Parlamentosu üyesi Kira Rudik oldu.

"KULLANMAYI ÖĞRENİYORUM"

Evinde silahla çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Rudik, "Kullanmayı ve taşımaya hazırlanmayı öğreniyorum.

"KADINLARIMIZ DA ÜLKEYİ KORUYACAK"

Ukraynalı kadınlarımız da erkeklerimiz gibi ülkesini koruyacaktır." notuna yer verdi. Milletvekilinin bu paylaşımı yüzlerce beğeni aldı.

"PUTIN ORDUMUZU HAFİFE ALDI"

Daha sonra uluslararası televizyonun canlı yayınına katılan Rudik,"Silah tutmamın nedeni Rus askerlerinin Kiev’e gelmesi ve Rus askerlerinin aslında kendilerine ait olmayanları almaya çalışmasıydı. Putin, ordumuzun hazırlığını hafife aldı ve askerlerinin her adımında onlara gerçekten sert bir direniş gösteriyoruz." diye konuştu.

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