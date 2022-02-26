Ukrayna Büyükelçiliği: Düşman her yerde cevabını alıyor Ukrayna Büyükelçiliği tarafından, Rus saldırılarına ilişkin açıklamalar yapıldı. Açıklamada, "Düşman her yerde cevabını alıyor ve kayıplara uğruyorlar" ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon, 3'üncü gününde de devam ediyor.

Başkent Kiev başta olmak üzere birçok kentte patlama sesleri yükseliyor.

Ukrayna vatandaşları, güvenliklerini sağlamak için bulundukları bölgelerden ayrılmaya ve sığınaklara taşınmaya başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gecenin zor geçeceği ve Kiev'in kaybedilmemesi gerektiğini açıkladıktan sonra, şehirde sabaha kadar çatışma ve patlama sesleri duyuldu.

Kiev'in batı girişindeki Zafer Caddesi'nden Rus birliklerinin şehre sokak çatışmalarıyla girmeye çalıştığı ifade edilirken, Ukrayna Kara Kuvvetleri basın servisi yerel saat ile 04.08 itibarıyla Zafer Caddesi civarındaki askeri birliğe yapılan saldırının geri püskürtüldüğü ve durumun sakin olduğunu açıkladı.

SİLAHLI ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Tren istasyonunun bulunduğu semtin yanı sıra şehrin doğusunda bulunan ve termik santralinin yer aldığı Troyeşçina semtinden de silah sesleri duyuldu.

Kiev'in merkezinde bulunan Bogdan Hmelnitski Caddesi'nde de sabahın erken saatlerinde silah sesleri duyuldu.

Kiev bölgesinde bulunan Vasilkiv yerleşim yerinde yoğun silahlı çatışmaların yaşandığı belirtildi.

“RUS ASKERLERİ BÖLGEYER PARAŞÜTLE İNDİ”

Vasilkiv Belediye Başkanı Natalya Balasinoviç 1 1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, çok sayıda Rus askerinin bölgeye paraşütle indiğini, şehirde çatışmalar olduğunu ve Rus askerlerinin roket saldırıları gerçekleştirdiğini aktardı. Balasinoviç, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında ölenler olduğunu kaydetti.

"2 DÜŞMAN HEDEFİ VURULDU"

Ukrayna Büyükelçiliği, ülkedeki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamarda şu ifadelere yer verildi:

"Saat 00:00’dan itibaren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'nin S-300 uçaksavar füze sistemi tarafından Ortak Kuvvetler operasyonu alanında bir helikopter ve Rus işgal kuvvetlerine ait Su- 25 saldırı uçağı şeklinde iki düşman hedefi vuruldu.

Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'nin Su-27 avcı uçağı, Rus işgal kuvvetlerinin askeri nakliye uçağı IL-76 MD'ye başarıyla saldırdı ve düşmanı yok etti.

"SU-25, SU-27 PİLOTU TARAFINDAN İMHA EDİLDİ"

Vinnytsia yönünde uçan Rus işgalcilerden bir başka Su-25, Ukraynalı bir Su-27 pilotu tarafından imha edildi.

İşgalcilerin havadan inmeye çalıştığı Kyiv bölgesindeki Vasylkiv kasabasında şu anda ağır çatışmalar sürüyor.

"KİEV SOKAKLARINDA AKTİF ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR"

Kiev sokaklarında aktif çatışmalar yaşanıyor. Düşman her yerde cevabını alıyor ve kayıplara uğruyorlar."

"3500'DEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Ukrayna'dan Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yaşanan çatışmalarda 3500'den fazla Rus askerinin etkisiz hale getirildiği açıklandı.