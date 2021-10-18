Uğur Şahin: 3'üncü doz hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak Ödül almak üzere gittiği Yunanistan'da net konuşan Uğur Şahin, 3'üncü dozdan sonra koronavirüs hastalığının tamamen duracağını belirtti.

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı geliştirilen aşı yöntemi, birçok ülkede sonuçlarını göstermeye başladı.

Ülkelerin nüfuslarının büyük bir bölümünün aşılandığı aktarılırken, bazı ülkelerde sosyal mesafe, maske gibi tedbirlerin de tamamen kalktığı görüldü.

Türkiye'de de 18 yaş ve üstü olan kişilerde aşılama oranları yüzde 55'leri geçmiş durumda.

BIONTECH'E TAKDİR GELMEYE DEVAM EDİYOR

Üretilen aşılar arasından etkisi ve antikor süresiyle vaka oluşmasını önleyen ve koronavirüsü hafif atlatmaya yarayan BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, dünya genelinde takdir toplamaya devam ediyor.

YUNANİSTAN'DAN ÖDÜL

Birçok alanda ödüle layık görülen çift, bu sefer de Yunanistan'dan "İmparatoriçe Theophano" ödülünü kazandı.

GELECEKLE İLGİLİ UMUTLULAR

Ödülü almak üzere gittikleri ülkede faaliyet gösteren Kathimerini gazetesine açıklamalarda bulunan Uğur Şahin, aşıya yönelik dikkat çekici detaylar verdi.

Alexis Papachelas'a röportaj veren Şahin, gelecek ile ilgili umutlu olduklarını söyledi.

"ÜÇÜNCÜ DOZ HASTALIĞIN BULAŞMASINI TAMAMEN DURDURACAK"

Uğur Şahin, üçüncü doz aşı olmanın önemli olduğunu dile getirirken, "Üçüncü doz olmadan hastalığın bulaşması devam edecek. İki doz aşının sadece ağır hastalıkları çok azalttığını biliyoruz. Dolayısıyla ikinci doz ağır hastalıklara karşı koruma sağlıyor fakat üçüncü doz, hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak. Ayrıca enfeksiyondan korunmanın pandemiyi kontrol altına almadan çok kullanışlı olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

"YENİ VARYANT GELECEK Mİ TAKİP ETMELİYİZ"

Uğur Şahin, "Şu an dominant mutasyon Delta varyantı. Laboratuvar deneylerinde gördüğümüz gibi geliştirdiğimiz aşı bunu da nötralize ediyor. Antikorun zamanla azaldığını ve üçüncü bir doz aşının antikor seviyesini yükselteceğini hatırlatmak önemli. Böylelikle Delta varyantına karşı tam koruma sağlanabilir. Bunun ne kadar süre devam edeceğini göreceğiz. İlk dozdan sonra antikor seviyeleri çok yüksek ve biz de bunun etkisinin gelecek bahara kadar devam etmesini umuyoruz. Daha sonra antikor seviyelerine bakmalı ve yeni varyant geliyor mu onu takip etmeliyiz. Şu an, aşı olanların güvende olduğunu söyleyebiliriz." açıklamasını yaptı.

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