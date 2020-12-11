Türkiye'yi sarsan acı fotoğraf! Avucuna iş-aş yazdı intihar etti Türkiye'yi sarsan acı fotoğraf! Avucuna iş-aş yazdı intihar etti Samsun'da meydana gelen intihar olayında Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu anlatan acı bir gerçek ortaya çıktı.

Türkiye'yi sarsan acı fotoğraf! Avucuna iş-aş yazdı intihar etti

Türkiye'yi sarsan acı fotoğraf! Avucuna iş-aş yazdı intihar etti Türkiye'yi sarsan acı fotoğraf! Avucuna iş-aş yazdı intihar etti Samsun'da meydana gelen intihar olayında Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu anlatan acı bir gerçek ortaya çıktı.

Samsun'da meydana gelen intihar olayında Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu anlatan acı bir gerçek ortaya çıktı.

Milli Gazete'de yer alan habere göre; Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde işsizlik nedeniyle eline iş-aş yazan şahıs bir lise önünde kendini boynundan asarak intihar etti.

Samsun'da yerel basında çıkan haberde intihar eden şahsın 45 yaşındaki M.I olduğu öğrenilirken polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde şahsın intihar etmeden önce bir eline "İŞ-AŞ" yazdığı öğrenildi.

Şahsın üzerinden ayrıca intihar notu çıkarken olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.