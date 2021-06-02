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Türkiye'nin her tarafında drone destekli yaya geçidi denetimi

Burdur'da drone destekli yaya geçidi denetimi Denetimlerde, yayalara geçiş hakkı vermeyen 16 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Türkiye'nin her tarafında drone destekli yaya geçidi denetimi
02 Haziran 2021 Çarşamba 19:20

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu caddelerde denetim yaptı.

16 SÜRÜCÜYE CEZA

Trafik ekipleri, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücüleri drone ile belirledi.

Uygulanan drone destekli trafik denetiminde, 'Yayalara Geçiş Hakkı Tanımama' kuralından 16 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Ayrıca koruma başlığı kullanmadan trafiğe çıkan 1 motor sürücüsüne, Trafik İdari Para Cezası yazıldı.

Denetimlerin Burdur genelinde süreceği öğrenildi.

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