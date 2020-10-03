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Türkiye ile Avrupa Birliği arasında vize serbestisi görüşmeleri başlayacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile aralık ayında vize serbestisi görüşmelerinin başlayacağını söyledi.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında vize serbestisi görüşmeleri başlayacak
03 Ekim 2020 Cumartesi 01:00

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler yeniden hareketleniyor.

Uzun zamandır tıkanan vize serbestisi görüşmeleri yeniden masaya geldi.

Açıklamayı Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptı.

Türkiye ile ilişkilerin yeniden iyi olmasını isteyen Merkel, vize serbestisi konusunda görüşmelerin tarihini de açıkladı.

"ERDOĞAN İLE ÇOK SIK GÖRÜŞTÜM"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Son zamanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sık görüştüm.

"VİZE SERBESTİSİ ARALIK AYINDA..."

İlişkilerde, pozitif bir gündem iki tarafın da çıkarına. Aralık ayında vize serbestisi konusu görüşülecek" dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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