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Türkiye GP'si 2021 takvimine eklendi

Formula 1, Türkiye GP'sinin 2021 takviminde yer alacağını açıkladı.

Türkiye GP'si 2021 takvimine eklendi
29 Nisan 2021 Perşembe 00:10

Türkiye GP, 11-13 Haziran'da Kanada'nın yerine Formula 1 takvimine katıldı.

Formula 1'den yapılan açıklamada Kanada'ya giriş için 14 günlük karantina süresinin zorunlu olması ve Formula 1 için bu kuralın aşılamaması nedeniyle İstanbul'un Kanada'nın yerine geçtiğini duyurdu.

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"TÜRKİYE DRAMATİK YARIŞLARIN EV SAHİBİDİR"

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, İstanbul'u seçmeleriyle ilgili konuştu.

Domenicali, "Türkiye, geçen sezon inanılmaz bir yarışa ev sahipliği yapmıştı. 2021'de de burada yarış olmasından ötürü heyecanlıyız. Formula 1'i seven herkes, dramatik yarışlar sever ve Türkiye, dramatik yarışların ve savaşların geçtiği harika bir piste sahip." dedi.

Başka adayların da olduğunu belirten Domenicali, "Türkiye'deki organizatörler ve yetkililer, Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmak için çok istekliydi. Birçok aday vardı ama bu nedenle İstanbul'u seçtik." açıklamasını yaptı.

2020'de takvime sonradan dahil olan İstanbul, unutulmaz bir yarışa ev sahipliği yapmış ve Lewis Hamilton'ın 7. şampiyonluğuna tanıklık etmişti.

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