Türkiye'de yaşamak istemiyorum diyen Afgan genç sınır dışı edilecek Sosyal medyada, Türkiye’de yaşamak istemediğini, Afganistan’da ölmek istediğini, polislerin kendilerine engel olduğunu söyleyen genç, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Afgan uyruklu bir gencin sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım, İstanbul Emniye Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Yaptığı paylaşımda, hem kendisinin hem arkadaşlarının Afganistan’a gidip ölmek istediklerini belirten genç, polislerin kendilerine izin vermediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Biz memleketimize gitmek istiyoruz, memleketimizde savaşmak istiyoruz, orada ölmek istiyoruz. Türkiye’de yaşamak istemiyorum.

“BÜYÜKLERİMİZE GÜVENİYORDUK AMA BÜYÜKLERİMİZ KAÇTI”

5 bin kişi Türkiye’den Afganistan’a gitmeye hazır. Afgan gençleri hiçbir yerden kaçmayacak. Bugüne kadar kaçmış olabiliriz ama devletimiz vardı. Devletimiz varken inanıyorduk, büyüklerimize güveniyorduk ama büyüklerimiz kaçtı, devletimiz bitti artık. Biz gençler mecbur gidiyoruz. Bize engel olmayın.”

ŞAHISLAR TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’ndaki olaya ilişkin Afgan uyruklu H.R. (20), H.M. (19), M.A. (18) ve F.T. (25) isimli şahısları tespit etti.

HAKLARINDA İŞLEM YAPILDI

Yakalanan Afgan uyruklu 4 kişi hakkında, '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

Şahıslar, sınır dışı işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.