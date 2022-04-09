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Türkiye'de Suriyelilerin şehirlere göre dağılımı

Türkiye'de Suriyelilerin şehirlere göre dağılımı Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin hazırladığı hariyata göre İstanbul, Hatay, Ankara, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 300 binden fazla Suriyeli yaşıyor.

Türkiye'de Suriyelilerin şehirlere göre dağılımı
Admin
Admin
09 Nisan 2022 Cumartesi 19:50

Suriye'de 10 yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaş nedeniyle tarihin en büyük mülteci akımı yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor.

Bu akımın en büyük yükünü ise komşu ülke olması dolayısıyla Türkiye taşıyor.

Türkiye geneline yayılan milyonlarca Suriyelinin ise ülke içindeki dağılımı değişiyor.

Bu kapsamda da yükün büyük çoğunluğunu taşıyan birkaç büyük şehir dikkat çekiyor.

BM'den Türkiye'deki Suriyeliler haritası

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, konuya ilişkin verileri harita üzerinde güncelledi.

İlk 5 şehirde 300'er binden fazla Suriyeli var

BM'nin paylaştığı haritaya göre ise 300 binin üzerindeki Suriyeli nüfusuyla İstanbul, Hatay, Ankara, Gaziantep ve Şanlıurfa başı çekiyor.

Konya, İzmir, Mersin, Adana, Bursa ve Kilis ise 100 bin-300 bin arası Suriyeliye ev sahipliği yapıyor.

50 bin-100 bin arası

Bu illeri ise 50 bin-100 bin arasında Suriyelinin barındığı Kocaeli, Kayseri, Mardin ve Kahramanmaraş izliyor.

Haritaya göre Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Muğla, Manisa, Sakarya gibi iller ise 10 bin-50 bin arasında Suriyeliyi ağırlıyor.

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