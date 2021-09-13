Türkiye'de son 1 yılın zam şampiyonları açıklandı!

İşte son 1 yılda fiyatı en çok yükselenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz cuma günkü konuşmasında raflardaki fahiş fiyat artışlarına dikkat çekerek, enflasyonun en kısa zamanda kontrol altına alınacağını ve fırsatçılarla mücadele edileceğini ifade etti. Ticaret Bakanlığı da marketlerdeki denetlemeleri sıkılaştırdı. Peki son 1 yılda Türkiye'de en çok zamlanan ürünler hangileri? Erdoğan'ın, “Enflasyon sadece bizim değil, tüm dünyanın sorunudur” dediği küresel enflasyonda görünüm nasıl?

Cuma günü Kahramanmaraş’ta halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, “Enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz” dedi.

Kamuoyuna da yansıyan, fahiş fiyat artış iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla Bakanlık'ın merkez ve taşra teşkilatı yönetici ve personelinden oluşan özel inceleme ekipleri oluşturuldu.

Aşağıdaki tabloda Türkiye ve ABD'nin enflasyon sepetindeki bazı ortak kalemlerde yaşanan yıllık değişim görülebilir.

Birim Fiyat Birim Fiyat Türkiye ABD Mal ve Hizmetler 2020 Ağustos 2021 Ağustos Değişim(%) Değişim(%) Televizyon 3.142,91 6.178,82 96,60 9,90 Otomobil (Benzinli) 153.526,89 292.875,84 90,77 6,40 Tavuk Eti 11,89 19,49 63,89 5,20 Motorsiklet 9.682,39 15.102,69 55,98 1,90 Margarin 12,08 18,58 53,81 2,50 Domates 2,79 4,17 49,56 -0,80 Yumurta 0,59 0,88 49,34 5,70 Motor Yağları 45,36 64,32 41,80 41,60 Süt 5,03 6,80 35,21 6,20 Patates 1,93 2,59 34,37 -3,10 Balık 38,21 51,31 34,27 6,60 Uçak Bileti Ücreti 1.755,57 2.323,10 32,33 19,00 Elektrik Ücreti 0,71 0,92 29,15 4,00 Muz 11,76 15,14 28,71 1,10 Evcil Hayvanlar İçin Gıda Harcamaları 31,16 39,52 26,83 1,50 Benzin 6,64 7,84 18,16 41,80 Spor Ayakkabısı (Erkek için) 257,27 296,79 15,36 3,70 Spor Ayakkabısı (Kadın için) 236,45 270,99 14,61 5,80 Kiracı Tarafından Ödenen Gerçek Kira 1.084,53 1.206,30 11,23 2,40

Habertürk'ten Alper Öcal'ın haberine göre; Marketlerde sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatlar incelenmeye başlandı.

Türkiye'de, 2018 yazında kurda yaşanan hızlı artış ve 2019 yerel seçim dönemindeki para politikaları sonrası tüketici enflasyonu yüzde 20’nin üzerini görmüştü. Başta patates ve soğan fiyatları olmak üzere gıda fiyatlarının el yakması vatandaşın tepkisini çekerken stokçulara yönelik denetimler artmış ve tanzim satışlar yoluyla fiyatlar kontrol altına alınmaya çalışılmıştı. 2019 sonbaharında tek hanelere inen enflasyonda yeniden yükseliş hâkim.

TÜİK’in açıkladığı son verilere Türkiye’de tüketici enflasyonu yeniden yüzde 20’ye dayanarak yıllık yüzde 19.25’e yükseldi ve nisan 2019’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 29 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yaşanırken, ev eşyaları yüzde 22.91 ile takipte.