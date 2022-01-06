Türkiye'de ilk kez bir kamu kurumuna 'Harika İş Yeri Sertifikası' verildi Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Great Place to Work Enstitüsünün kriterlerini sağlayarak 'Great Place to Work (Harika İş Yeri) Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (BTGM), Great Place to Work Enstitüsünün kriterlerini sağlayarak "Great Place to Work (Harika İş Yeri) Sertifikası"nı almaya hak kazandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kurum kültürü ve çalışan deneyimi konusunda bağımsız ve global bir otorite olan Great Place to Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen analizler sonucu, Hazine ve Maliye Bakanlığı BTGM, "Harika İş Yeri Sertifikası"na sahip Türkiye'deki ilk kamu kurumu oldu.

Çalışan deneyimine yaptığı yatırım ve insan kaynakları alanındaki öncü uygulamalarla dikkati çeken BTGM, çalışanlarını merkeze aldığı aksiyonlarla çalışan bağlılığını ve memnuniyetini sağladığını bu sertifikayla tescilledi.

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın, AA muhabirine, hem çalışanlarına hem de hizmet sundukları Bakanlık birimlerine mutlu ve iyi hissettiren deneyimler yaşatmayı amaçlayan bir kurum olduklarını söyledi.

Taşkın, "BTGM olarak ortak amacımız, kurumumuzu Türkiye'deki en iyi bilgi teknolojileri kurumu/şirketi yapmaktır. Bu amaçla çalışan memnuniyetini en önemli stratejik önceliklerimizden biri olarak belirledik ve bu doğrultuda önemli yatırımlar yapıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın mutluluğuna, geleceğine ve kariyer gelişimlerine yatırım yaparak, deneyimlerini iyileştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor." dedi.

Great Place to Work Sertifikası'nı yüksek bir memnuniyet skoruyla aldıklarını belirten Taşkın, bu başarının yürüdükleri yolun doğruluğunun en güvenilir kanıtı ve yaptıkları çalışmaların çalışma arkadaşları tarafından takdir edildiğinin en önemli göstergesi olduğunu bildirdi.



Taşkın, sonucun büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bir kurumun en büyük varlığı çalışanlarıdır. Çalışanlarımızı merkeze aldık, onlara dokunduk, onları dinledik, düşüncelerine önem verdik ve değerli hissettirdik, bu sayede çok güzel bir yıl geçirdik. Çalışanımızın mutluluğunu iyileştirmeye emin adımlarla devam edeceğiz, her çalışanımız sabah işe mutlu gelecek, akşam da evine mutlu ve huzurlu gidecek, bunu her daim sağlayacağız'."

- "BTGM'nin başarısı diğer kamu kuruluşları için ilham veren bir adım olacak"



Great Place to Work Türkiye Kurucusu ve Genel Müdürü Eyüp Toprak da 30 yıldan fazla süredir tüm dünyada farklı sektör ve büyüklükteki organizasyonlara çalışan deneyimlerini keşfetmeleri ve iyileştirmeleri için güçlü analiz metodolojileriyle destek olmaya devam ettiklerini belirtti.Toprak, Great Place to Work Enstitüsü olarak harika bir iş yerinin temelinde güven kültürünün ve herkes için harika bir iş deneyimi vizyonunun yattığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hangi sektör ve büyüklükten olursa olsun tüm çalışanlar için harika bir deneyim oluşturmak başarılabilir ancak zor bir süreç, çalışan deneyimini iyileştirmek ve daha ileriye taşımak için BTGM'nin attığı bu cesaretli adım ile hayata geçirmiş olduğu değerli uygulamalar çalışan deneyimine pozitif yansıyor. Analiz metodolojisinin en önemli kısmı, tüm organizasyon çalışanlarının anket sürecine dahil edilerek anonim ve objektif bir şekilde organizasyonlarını içindeki gerçek deneyimlerini değerlendiriyor olmalarından geçiyor, bir organizasyonun harika bir iş yeri olduğunu çalışanları söylüyor. Çalışanları için harika bir iş yeri deneyimi inşa etmek üzere önemli ve vizyoner çalışmalar sergileyerek bu değerli unvanı almaya hak kazanan Türkiye'deki ilk kamu kuruluşu niteliğindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı BTGM'yi ve bu vizyonun hayata geçirilmesinde önemli bir liderlik gerçekleştiren Cebrail Taşkın'ı kutluyorum. BTGM'nin bu değerli başarısının ve öncülüğünün ülkemizdeki diğer kamu kuruluşları için ilham veren bir adım olacağına eminim."

- Teknoloji Kürsüsü, BTGM Garaj, Dönüşüm Liderleri Programı kültürel dönüşümü getirdi

BTGM'de her hafta çalışanlar arasından seçilen farklı uzmanların konuşmacı olduğu ve tüm Türkiye'deki bakanlık çalışanlarına canlı yayınlanan "Teknoloji Kürsüsü", herhangi bir sosyal alanda konu uzmanlığı olan BTGM çalışanlarının gönüllü konuşmacı olduğu "Salı Sohbetleri", tüm çalışanların rahatça genel müdür ile konuşabilecekleri "19.00 Sonrası Açık Kapı" politikası, kurum personeli ve iş birimleri ile yapılan memnuniyet anketleri kurum içi iletişime ve gelişime katkı sağlıyor.

Ayrıca, 3 ayda bir yayımlanan "BTGM Bülten" dergisi, kurum kültürünün geliştirilmesi amacıyla çalışanlar ile yönetim kademeleri arasında elçi vazifesi gören "Dönüşüm Liderleri Programı", teknoloji odaklı yenilikçi projeleri başlatacak ve teknoloji alanında yaratıcı fikirleri destekleyecek "BTGM Garaj" oluşumu, çalışanların fikirlerini iletebilecekleri "Fikir Kutusu", hafta sonu tüm ekip ve aileleriyle yapılan birçok sosyal etkinlikle kültürel dönüşüme katkı veriy Great Place to Work ekosistemine 100 milyondan fazla çalışan dahil

Great Place to Work, merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan iş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda uzman, küresel bir otorite konumunda bulunuyor. 1992 yılından bu yana dünya çapında 60'dan fazla ülkede 100 milyondan fazla çalışanın dahil olduğu Trust Index anketinden elde ettiği analizleri "Harika Bir İş Yeri" deneyimini neyin oluşturduğunu tanımlamak için uyguluyor.

Great Place to Work Enstitüsü, 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri belirleyerek sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Enstitünün analizlerinin, kurum kültürü ve çalışan deneyimi alanında dünyada gerçekleştirilen, en çok tercih edilen ve en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşıdığı belirtiliyor.