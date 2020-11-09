Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını bekliyor Berat Albayrak'ın istifasının ardından açıklamaları merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yaptığı konuşmada konuya değinmedi.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını bekliyor

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını bekliyor Berat Albayrak'ın istifasının ardından açıklamaları merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yaptığı konuşmada konuya değinmedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram'da yaptığı istifa paylaşımı, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Bu açıklamanın ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. İstifanın kabul edilip edilmeyeceği merak konusu.

12.45: KISIKLI'DAN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı'na gitti.

15.00: BEŞTEPE'DE GÜNDEM DIŞI KONUŞTU

Ankara'ya hareket eden Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 12. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı.

Burada 30 dakikalık konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Albayrak'ın istifasına değinmedi.

SIRADA MYK TOPLANTISI

Erdoğan'ın saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'ndeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor.

KORONAVİRÜS SALGINI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyükelçiler Konferası'nda yaptığı açıklamalar şöyle;

"Türkiye bu zorlu süreçte başarılı olmuştur. Muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmedik. Ekonomik bakımdan çok güçlü ülkelerin sağlık sistemlerinin ne kadar zayıf olduğunu pandemi sürecinde gördük. Türkiye'den memleketlerine dönmek isteyen 90 ülkeden 38 bin yabancıya destek sunduk. Son haftalarda tüm dünyada vaka, hasta ve vefat sayılarının ürkütücü boyuta ulaştığını görüyoruz.

Salgınla birlikte dünya yeni bir yol ayrımına geldi. Uluslararası kuruluşlar yeni dönemi okumakta yetersiz kalıyor. Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız.

Yoksul yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin böyle devam etmesi mümkün değildir. Dört buçuk milyon mülteciyi ülkemizde barındırıyoruz.

DOĞU AKDENİZ

Doğu Akdeniz'de her türlü gelişmenin yükünü taşıyan ülkemizin doğal kaynaklar söz konusu olduğunda yok sayılmasına izin vermeyiz. Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinden yakında müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum.

AFGANİSTAN'DA AZERBAYCAN'DA KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMADIK

Şu anda Afganistan'dayız, Azerbaycan'dayız. Niye? Çünkü kardeşlerimizi yalnız bırakamazdık. Dün Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla beraber umutlarımız biraz daha artmıştır.

AVRUPA'DAKİ İSLAM DÜŞMANLIĞI

İslam düşmanlığı devlet başkanlığı seviyesinde teşvik ediliyor, destekleniyor. Türkiye, terörle mücadelede dünyanın en ilkeli ve kararlı ülkelerinden bir tanesidir."