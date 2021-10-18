Türkiye, AB'nin yanı sıra 12 ülkeyle aşı sertifikalarını karşılıklı tanıdı Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran; Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra 12 ülkeyle Kovid-19 aşı sertifikalarını tanımaya yönelik düzenleme yaptığını bildirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin aşı sertifikalarını karşılıklı olarak tanıyan ülkeleri paylaştı.

Kıran paylaştığı mesajda, "Pandeminin etkilerini hızla arkada bırakmak adına etkin diplomasi yürütüyoruz. Aşı programımız ve AB uyumlu sertifikalarımızla ülkemiz ve diğer ülkeler arasında karşılıklı seyahatleri kolaylaştırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'NİN AŞI SERTİFİKALARINI TANIYAN ÜLKELER

Türkiye'nin, AB'nin yanı sıra aşı sertifikaları tanıma düzenlemeleri yaptığı ülkeleri ise Kıran, "Arnavutluk, Bulgaristan, Endonezya, Filistin, Fas, Gürcistan, İsviçre, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Moldova, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan" olarak sıraladı.

AB'YE ÜYE ÜLKELER DE TANIYOR

AB'nin dijital sertifika sistemine dahil olmasının ardından Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikası, AB'ye üye ülkelerde tanınıyor.

Türkiye, bu düzenlemeden önce de AB üyesi Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan'la Kovid-19 aşı sertifikalarını ikili düzeyde karşılıklı tanımıştı.