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Turkcell'in Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı

Turkcell'in Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı Hisseleri uluslararası piyasalarda işlem gören tek Türk şirketi olan ve Türkiye'nin en değerli ilk 5 markası arasında yer alan Turkcell'in bugün yapılan Genel Kurul toplantısında Ana Sözleşme değişiklikleri onaylandı.

Turkcell'in Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı
21 Ekim 2020 Çarşamba 18:08

Turkcell'in Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı

Hisseleri uluslararası piyasalarda işlem gören tek Türk şirketi olan ve Türkiye'nin en değerli ilk 5 markası arasında yer alan Turkcell'in bugün yapılan Genel Kurul toplantısında Ana Sözleşme değişiklikleri onaylandı.

Hissedar yapısında sadeleşmenin önünü açan değişikliklerin onaylanmasıyla karar alma süreçleri hızlanan Turkcell küresel ölçekte daha rekabetçi olması yolunda güçlü bir adım attı.

Turkcell'de tarihi kararların alındığı ve şirkette yeni dönemi başlatan Genel Kurul toplantısı tamamlandı.

Turkcell'in ana hissedarlarının uzun süredir üzerinde çalıştıkları ve Turkcell Genel Kurulu'na taşıdıkları şirketin Ana Sözleşmesi'nde değişiklik öngören maddeler, pay sahipleri tarafından kabul edildi.

Bu değişiklikler sonrasında hissedarlar arasında gerçekleşmesi öngörülen hisse devir işlemleri ile birlikte, şirketin yüzde 49 oranındaki halka açık hisseleri Borsa İstanbul ve New York Borsası'nda işlem görmeye devam ederken, Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 26,2 pay ile Turkcell'in en büyük hissedarı durumuna gelmesi ve LetterOne'ın da şirketteki payını yüzde 24,8'e çıkarması bekleniyor.

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