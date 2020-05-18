Türkan Saylan kimdir nerelidir ve neden öldü? Vefatının yıl dönümünde anılıyor

Cüzzamla Savaş Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Kardelen projesi ile sağlık, yaşam ve eğitim alanlarında birçok insana dokunan, hem ülke bazında hem de uluslararası alanda çok sayıda başarıya imza atan Türkan Saylan, vefatının yıl dönümünde anılıyor. Peki Türkân Saylan kimdir, kaç yaşında, nereli ve neden öldü? İşte Tüm Detaylı bilgiler

Hayatı boyunca birçok alanda mücadele veren Türkân Saylan, 2009 yılında yıllardır savaştığı meme kanserine yenik düşerek yaşama veda etmişti. Ergenekon davasında ismi geçen, evinde ve ÇYDD’nin çeşitli merkezlerinde aramalar yapılan Türkân Saylan’ın hayat hikayesi haberimizde…

TÜRKAN SAYLAN KİMDİR?

Türkan Saylan, 13 Aralık 1935 yılında İstanbul'da doğdu. Kandilli Kız Lisesi ve İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitiren Türkan Saylan, 1968’de deri ve zührevi hastalıklar uzmanı oldu. 1968’de de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda Başasistanlığa başladı.

Fransa ve İngiltere’de çalışmalar yapan Türkan Saylan, 1977’de profesör oldu ve 1982-1987 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nı, 1981–2001 yıllarında da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nü sürdürdü.

Türkan Saylan, 1976’da lepra diğer bir ismiyle cüzzam çalışmalarına başladı ve Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı’nı kurdu. 1986 yılında Hindistan’da “Uluslararası Gandhi Ödülü”nü alan Türkan Saylan, 2006’ya dek Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) lepra ile ilgili danışmanlığını yaptı. Aynı anda Uluslararası Lepra Birliği’nin (ILU) kurucu üyesi ve başkan yardımcılığını da yaptı.

1957 yılında Mustafa Orge ile hayatını birleştiren Türkan Saylan'ın iki oğlu, de iki torunu bulunuyor. 17 sene meme kanserine karşı savaşan Türkan Saylan, 18 Mayıs 2009 yılında yaşama veda etti.

ERGENEKON DAVASI

Ergenekon Operasyonu kapsamında 13 Nisan 2009 yılında oturduğu ev ve başkanlık ettiği Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) çeşitli merkezlerinde aramalar yapılmış, bazı ÇYDD yöneticileri göz altına alınmış, birçok belge ve bilgisayara el konulmuştur.

Türkan Saylan, vefat ettiğinde gönüllü kuruluş olarak ÇYDD’nin Genel Başkanlığını, TÜRKÇAĞ ve KANKEV Vakfı Başkanlığı ile Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı Başkanlığı’nı sürdürmekteydi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından 2010 yılı itibarıyla ismine Türkân Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri verilmektedir.

Ayşe Kulin'in yazdığı Tek ve Tek Başına: Türkan adlı Saylan'ın hayatının konu edildiği roman 31 Ekim 2009 yılında yayımlandı. Senaryosu bu kitaptan uyarlanan Türkan adlı televizyon dizisi Kanal D'de 2010’da yayınlanmaya başlamış ve 14 Nisan 2011 yılında final yapmıştır. Filmi ise 19 Mayıs 2011 yılında gösterime girdi.

KAZANDIĞI ÖDÜLLERİ

1996’da İstanbul Üniversitesi kendisine “Atatürk İlke ve Devrimleri” ödülünü verdi. İngiltere dermatologlarının derneği olan Dowling Kulübü (1978) ve “Kuzey Amerika Klinik Dermatoloji Derneği” (1996) tarafından onur üyesi seçildi. Bugüne kadar çok sayıda ödüle layık görüldü.

“Atatürk İlke ve Devrimleri Ödülü” İstanbul Üniversitesi (1996),

“Ülkemizde Yılın Kadını Ödülü” (1990),

“Melvin Jones Ödülü” (1991),

“Atatürkçü Düşünceye Hizmet Ödülü” İncirli Lions (1996),

“Kuvayi Milliye Ödülü” Haliç Rotary (1997),

“Fahrettin Kerim Gökay Ödülü” Türk Lions Vakfı (1997),

“Türkiye Ziraatçiler Birliği Dayanışma Ödülü” (1998),

“75. Yıl Ödülü” Türk Kadınlar Birliği Şişli Şb. (1998),

“Uğur Mumcu – Muammer Aksoy Ödülü” ADD İstanbul Şubesi (1999),

“Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi Onur” Ödülü” (2000),

İtalya “Foyer des Artistes Kurumu Ödülü” (2001),

Cüzzamlı Hastalara verdiği uzun süreli hizmet ve getirdiği bakış açısı nedeniyle “Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği 2001 Yılı Ödülü”,

“Atatürk Ödülü” Amerika / Atatürk Topluluğu (2001),

“Sanat Kurumu Onur Ödülü” (2002),

“Atatürk / Çağdaşlık Ödülü” Dünya Atatürkçü Kuruluşları (10 Kasım 2003),

“Üstün Hizmet Ödülü” Yıldız Teknik Üniversitesi (2004),

Eğitime yaptığı katkılar nedeniyle “Eğitim Ödülü” TED Koleji,

“Kendinden önce hizmet” ilkesine örnek davranışı nedeniyle “100. Yıl Mesleki Başarı Ödülü” Rotary Kulübü,

“İnsan Hakları Ödülü” İzmir Karşıyaka Belediyesi (2004),

“Türkiye’nin En İyi Eğitimcisi” Ödülü – Tempo Dergisi (2004),

Kültür Üniversitesi’nin İstanbul genelindeki üniversitelerin öğrenci ve öğretim üyeleri arasında yaptığı anket sonucunda “Yılın En Yürekli Kadını Ödülü” (2004) ,

“Puduhepa Ödülü” – Adana Kütür Sanat Derneği (2005),

“Meslek Hizmetleri Ödülü” Ankara Emek Rotary Kulübü (Ekim 2005),

“Toplumsal Barış Ödülü” Barış Radyo,

“İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü”

SODEV Sosyal Demokrasi Vakfı (2005),

“İyi Kalpli Ol Ödülü” Türk Kalp Vakfı (2006),

“Yılın Başarılı İş Kadınları Ödülü” Dünya Gazetesi (2006),

“ÇEK Eğitim Ödülü”, Çağdaş Eğitim Kooperatifi (2006),

Vehbi Koç Ödülü (2009).

Kabataşlılar Derneği Ahmet Taner Kışlalı ” Aydın İnsan” Onur Ödülü (2009)