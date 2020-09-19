Türk İlaç Devinden Şok Hamle! Abdi İbrahim, İsviçreli OM Pharma'ya ortak oldu

Türk İlaç Devinden Şok Hamle! Abdi İbrahim, İsviçreli OM Pharma'ya ortak oldu

Türkiye'nin gurur kaynaklarından Abdi İbrahim, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Yerli ilaç şirketi, İsviçre’de faaliyet gösteren bioteknoloji şirketi OM Pharma'ya 4.2 milyar TL ödeyerek en büyük ikinci hissedar oldu.

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, online olarak yapılan basın toplantısında, İsviçre’de faaliyet gösteren bioteknoloji şirketi OM Pharma’ya ortak olduklarını açıkladı.

Barut, 23 Ocak'ta başlayan görüşmelerin dün akşam sonuçlandığı açıkladı. Barut ''En iyi teklifi biz verdik'.' dedi.

BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ ÜRETİLECEK

Hisse alımıyla OM Pharma'nın stratejik ortağı olduklarına dikkat çeken Barut, ''Türk ilaç şirketleri yabancı şirketlere satılır algısı değişti.'' ifadesini kullandı. Barut, OM Pharma ile Türkiye'de bazı kimyasalları üreteceklerini, biyoteknolojik ilaçların üretilmesini sağlayacaklatını kaydetti.

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