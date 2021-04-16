Tüketici en çok cep telefonu şarjının bitmesinden şikayetçi

Şikayetvar, yaşamın vazgeçilmez ürünlerinden olan cep telefonlarıyla ilgili tüketicilerin en fazla sorun yaşadığı konuları derledi. Bu verilere göre, kullanıcılar en çok şarj konusunda şikayet etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle oldukça artan akıllı telefon kullanımı, beraberinde şikayetlerin de artmasını sağladı.

üketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar, akıllı cep telefonlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konuları derledi.

EN ÇOK ŞARJ SORUNU ŞİKAYET EDİLDİ

Verilere göre tüketiciler en çok şarj sorunu yaşarken, dokunmatik ekranlarda yaşanan temassızlık, ekran yansıtma özelliğinin çalışmaması ve uygulama ya da oyunlarda donma en çok dile getirilen sorunlar oldu.

AKSESUAR ŞİKAYETLERİNDE CİDDİ ARTIŞ VAR

2020-2021 nisan ayı verilerini karşılaştıran Şikayetvar’a göre, cep telefonu aksesuarlarında şikayet artış oranı yüzde 228, akıllı saatler ve bilekliklerde yüzde 122 oldu.

Cep telefonlarıyla ilgili 2020’nin aynı döneminde 11 bin 707 olan şikayet sayısı yüzde 45 oranında artarak 2021’de 16 bin 979 olarak belirlendi. Cep telefonlarıyla ilgili Şikayetvar’a gelen şikayetlerin yüzde 27’si çözüme kavuştu.

ŞİKAYETLER MARTTA ZİRVE YAPTI

Cep telefonu sektörü yıllık olarak değerlendirildiğinde 2019’da 4 bin 643 şikayet sayısıyla en çok şikayet edilen ay temmuz olurken, 2020’de 7 bin 268 şikayet sayısıyla en çok şikayet edilen ay aralık oldu.

2021’in ilk üç ayına bakıldığındaysa mart ayında şikayetlerin zirve yaptığı gözlemlendi. Sadece bir aylık zaman diliminde 7 bin 993 şikayet alan cep telefonu sektöründe en çok şikayet edilen kategorinin ise A segment markalar olduğu gözlemlendi.