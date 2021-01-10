TÜİK eski Başkanından Merkez Bankası Başkanına şok suçlama!

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol AYDEMİR, TV 5'te katıldığı bir programda Merkez Bankası Başkanı Naci AĞBAL hakkında ilginç suçlamalarda bulundu.

AYDEMİR, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarının çok önemli olduğunu, bunların mutlaka TÜİK'le paylaşılması gerektiği, paylaşılmasının da bir kanun gereği olduğunu ısrarla söylememe rağmen benim Başkanlık yaptığım 4,5 yıl boyunca verilmemiştir.

O zamanki yöneticiler Gelir İdaresi Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı vermediler. Benim Başkan olduğum 4,5 yıl boyunca ben olduğum müddetce verileri paylaşmadılar. O zamanki Maliye Bakanlığı Müsteşarı bu konuya engel oldu, o zamanki müsteşar da şimdiki Merkez Bankası Başkanı sonra da Maliye Bakanlığı yapmıştı

Ben defalarca istememe rağmen kendi kanunlarındaki yani Vergi Usul Kanunundaki hükümleri gerekçe göstererek vermediler. Ben de TÜİK Kanunundaki gerekçeleri söyleyerek vermeleri gerektiğini belirttim. Hatta bunun zorunluk olduğunu söylememe rağmen buna yıllarca engel oldular, kanun değişikliği gerekir dediler. Kanun değişikliğini hazırlamamıza rağmen Meclis’te engel oldular.

Ben TÜİK Başkanlığından ayrıldıktan sonra hiçbir kanun değişikliği yapılmadan Gelir İdaresi Başkanlığı bütün verilerini TÜİK'e açtı. Bu aslında Türkiye’deki bir zihniyeti gösteriyor. Yönetim zihniyeti böyle.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcı AYDEMİR daha önce çikita muz haberi ile gündeme gelmişti. AYDEMİR'in Merkez Bankası Başkanı hakkında ileri sürdüğü iddilar bu açıdan biraz şüpheli görülebilir ama daha önceki görevleri düşünüldüğünde de önem arz ediyor.