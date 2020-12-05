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Tüfeğini temizlerken kazara eşini vuran koca Hapis cezası mı Aldı?

Tüfeğini temizlerken kazara eşini vuran koca Hapis cezası mı Aldı? Aksaray'da temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu eşini yaraladığı iddia edilen zanlı saklandığı evde yakalandı.

Tüfeğini temizlerken kazara eşini vuran koca Hapis cezası mı Aldı?
05 Aralık 2020 Cumartesi 15:35

 Tüfeğini temizlerken kazara eşini vuran koca Hapis cezası mı Aldı?

  Tüfeğini temizlerken kazara eşini vuran koca Hapis cezası mı Aldı? Aksaray'da temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu eşini yaraladığı iddia edilen zanlı saklandığı evde yakalandı.

Tüfeğini temizlerken kazara  ateş Ln silah eşine isabet edince kadın yalandı

İddiaya göre, Hidayet U. (30), 3 Aralık'ta Hacı Hasanlı Mahallesi'ndeki evinde temizlediği av tüfeğinin bir anda ateş alması sonucu eşi Tuğçe U'yu yaraladı.

Olayın sonrasında  eş kaçan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Zincirli Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

Sağlık raporu alındığı sırada Hidayet U. gazetecilere de  saldırdı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Muhtemelen  akli dengesi yerinde olmayan eş Kasten yaralama suçundan ceza alacaktır ayrıca silah bulundurmak suçtur

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