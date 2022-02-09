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TRT'de zam tartışması!

TRT'de zam tartışması! TRT’nin, yurt genelinde hizmet veren ulaştırma servisinin çalışanlarına bir kuruş bile zam yapmadığı ortaya çıktı. Zam taleplerine karşı ‘işinize gelirse’ denildiği öğrenildi.

TRT'de zam tartışması!
09 Şubat 2022 Çarşamba 11:16

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Alacatlı Mahallesi'nde T.E. isimli şahıs, akşam evine dönerken kalabalık bir köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Mahalle sakinleri köpeklere müdahale etmeye çalışırken, saldırgan köpekler uzun süre yaraladıkları T.E.'nin başında bekledi.

Mahalle sakinleri köpekleri güçlükle uzaklaştırırken, yaşanan dehşet dolu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Yaralı T.E. ise mahalle sakinleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Köpeklerin T.E.yi bacaklarından ısırarak yaraladığı görüldü. Mahalle sakinleri, önlem almayan Çankaya Belediyesine tepki gösterdi.

Yeni yılla birlikte asgari ücrete yüzde 50’lik zam yapıldı. Memur ve memur emeklileri zam oranı ise yüzde 30’un üzerinde oldu.

ZAM TALEBİNE KARŞI "İŞİNİZE GELİRSE" DENİLDİ

Yüksek enflasyondaki artışın ardından gelen bu zamlara rağmen TRT’nin İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır başta olmak üzere yurt genelinde hizmet veren ulaştırma servisinin, çalışanlarına bir kuruş bile zam yapmadığı ortaya çıktı. Zam talepleri karşısında ‘işinize gelirse’ diye yanıt alan çok sayıda şoför istifa etmek zorunda bırakıldı ve mağdur edildi.

Haftada 6 gün 12’şer saat boyunca çalıştırılan emekçilerin yaşadığı bu ekonomik zorluk karşısında yeni bir adım atılıp atılmayacağı büyük merak konusu oldu.

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