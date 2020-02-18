Torbada yasada yok, yok! Faturalara erteleme, gazilere ikinci maaş...

FATURALARA ERTELEME,VE GAZİLERE İKİNCİ MAAŞ

Yeni torba yasa tasarısı aracılığı ile gurbetçiye dövizli BES imkânı, faturalara afet durumu ertelemesi ekleniyor . Gazilere de ikinci maaş bağlanabilecek. Vakıf taşınmazında 3 ay kira borcunu ödemeyene tahliye yolu açılmış oldu . Bahis ve şans oyunları kapsamındaki suçlar ise ‘katalog suç’ olarak yer alıyor ve ceza miktarları çoğaltılıyor .

Gurbetçilere ve Mavi Kart sahiplerine dövizli Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) imkânı sağlanmasının, KOBİ’lerin desteklenmesi için kredi garanti kurumlarında gerçekleşen kaynağın 35 milyar TL’ye kadar uzatılması , gazilere ikinci bir maaş bağlanmasından, doğal afetlerde doğalgaz ve elektrik borçlarının 1 yıla kadar ötelenmesine kadar herkezi alakadar eden yeni bir torba yasa AK Parti aracılığı ile TBMM Başkanlığı’na yöneltildi . 21 ayrı kanunda değişiklik hususu içeren 39 maddelik teklifte bulunan belli başlı düzenlemeler özetle şu şekildedir:

Vazife ve harp malulu için 2. Bir Maaş

Ödenen maaş vazife ve harp malullerinden işe devam edenler, aylık ödemesi almaya başladıktan sonraki 20 yıl süre boyunca sigortalı olarak 5 bin gün prim ödemesi şartı kaydıyla yaşlılık aylığı da alabilecek. İkinci aylığa hak edemeyen kişiler isteğe bağlı olarak kamuda istihdam olabilecek .

Ağır ve çok tehlikeli işlerde görev alan kişilerden alınması lazım olan Mesleki Yeterlilik Belgesi ile sınav ve belge paraları 31 Aralık 2021 yılına kadar İşsizlik Fonu’ndan ödenecek ve bu durumda ekstra bir ücret şahıslardan talep edilmemiş olacak .

TÜM FATURALARDA DOĞAL AFET ERTELEMESİ

Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ,sel ve benzeri doğa kaynaklı oluşan afetler yaşandığı bölgelerde elektrik ve doğalgaz faturalarına has ve olayın yaşandığı bölgeler baz alan 1 seneye kadar öteleme imkanı geliyor Ayrıca gecikme zammı da Enerji Bakanlığı bütçesinden ödenecektir .

Zorunlu haller durumunda Enerji Bakanlığı, Maden Kanunu gereği mali yükümlülüklerin ötelenmesi ve pay edilmesine karar verebilecek.