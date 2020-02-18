Toki Kuraları Yapılacağı Tarih Açıklandı ! TOKİ sosyal konut proje Dahilinde kuraların çekileceği tarihler açıklandı! 2020 İzmir, Ankara, İstanbul Kayseri kura çekilişi tarihleri...

Toki Kuraları Çekileceği Tarih Belli oldu !

Toki Kuraları Yapılacağı Tarih Açıklandı ! TOKİ sosyal konut proje Dahilinde kuraların çekileceği tarihler açıklandı! 2020 İzmir, Ankara, İstanbul Kayseri kura çekilişi tarihleri...

1 milyon 211 bin 518 başvuru Yapılmıştı Toki projesi için o tarihler açıklandı . Bir milyon kişiden fazla yurttaşımızın müracaat etmiş olduğu TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde kuraların yapılacağı tarihler TOKİ'den alınan bilgiler doğrultusunda son haline ulaştı . Türkiye'nin dört bir köşesinde yapılacak olan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi 24 Şubat ile 3 Mart Tarihleri aralığında sıra ile her ilde ayrı ayrı yapılacaktır. TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde ilk kura 24 Şubat'ta İzmir Karabağla dört bir köşesi ve en gözde illerinde kura çekimleri gerçekleştirilecek.

Kimlikli, depreme dayanıklı şekilde her donanıma sahip olan sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar çok yoğun alaka göstermişti.

e-Devlet sistemi üzerinden ve anlaşmalı bankalar vasıtası ile onay gördüğü proje 1 milyon 211 bin 518 başvuru yağmuru aldı.

Projeye en çok ilgi 375 bin 953 sayı ile İstanbul'dan yapıldı. İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan da 18 bin 38 kişi müracaat ta bulundu.

Proje kapsamında, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekimi sağlanacaktır.Aşağıdaki tabloda iller ve tarih bilgileri mevcuttur.

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