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TOGG'a seramik kaplama yapacak usta fena pot kırdı

TOGG'a seramik kaplama yapacak usta fena pot kırdı

TOGG'a seramik kaplama yapacak usta fena pot kırdı
Admin
Admin
05 Mayıs 2023 Cuma 16:49

Yerli ve milli elektrikli araç TOGG'a seramik kaplama yapacak olan usta o esnada "Sonuçta bize yurt dışından geliyor. Uzun bir yolculuk geçiriyor" dedi. Pot kırdığını fark eden usta gülerek durumu geçiştirmeye çalıştı.

Geçtiğimiz günlerde satışa çıkartılan Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u satın alan bir vatandaş, araca seramik kaplatmak için bir ustaya götürdü. İşlem için aracı temizlemeye koyulan usta o esnada ilginç bir pot kırdı.

Kısa sürede sosyal medyada viral olan görüntüde ustanın "Sonuçta bize yurt dışından geliyor. Uzun bir yolculuk geçiriyor" dediği duyuluyor. O esnada pot kırdığını fark eden usta, gülerek durumu geçiştirmeye çalıştı.

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