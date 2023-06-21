Titanik enkazında kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarında umut veren gelişme: Vurarak yardım istiyorlar

Titanik'in enkazını ararken kaybolan denizaltının arama çalışmalarında zaman daralırken umut veren bir gelişme yaşandı. Kanadalı yetkililer, araçta yaşam belirtilerinin ortaya çıktığını belirterek "30 dakikalık aralıklarla vurma sesleri geliyor" dedi. Öte yandan 5 kişinin bulunduğu bilinen denizaltıda 28 saatlik oksijen kaldı. Denizaltıda İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, Fransız Denizaltı pilotu Paul-Henry Nargeolet ve Pakistan'ın en zengin insanı Shahzada Dawood ve oğlu bulunuyor.

1913'de bin 500 insanın öldüğü Titanik'in enkazına dalış yaptığı sırada geçtiğimiz pazar günü Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltıyı arama-kurtarma çalışmalarında zaman daralıyor. İngiliz milyarder de dahil olmak üzere 5 kişinin bulunduğu turist denizaltısında 28 saatlik oksijen kalırken, Kanadalı yetkililer, "30 dakikalık aralıklarla vurma sesleri geliyor" ifadesini kullandı.

İLETİŞİM 12 BİN 500 FİT DERİNLİĞİNDE ANİDEN KESİLDİ

Dünyanın en büyük gemi kazası olarak tarihe geçen ve 1913'de bin 500 insanın öldüğü Titanik'in enkazını görmek isteyen turistler denizaltı aracıyla kayboldu. İngiliz milyarder de dahil olmak üzere 5 kişilik turist denizaltısının, iletişim sistemi 12 bin 500 fit derinliğinde aniden kesildiğinde enkazın hemen üzerindeydi. Ekipler, kaybolan denizaltını bulmak için çalışmalarına hız verirken, araçta 28saatlik oksijen kaldı.

YAŞAM BELİRTİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Aralarında OceanGate Expeditions isimli şirketin CEO'sunun yanı sıra Pakistan ve İngiltere'nin en zengin insanlarının da bulunduğu araçta yaşam belirtileri ortaya çıktı. Bu gelişme umutları artırırken, Kanadalı yetkililer "30 dakikalık aralıklarla vurma sesleri geliyor" ifadesini kullandı. Bu ifadeler ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nın resmi yazışmalarında da yer aldı.,

5 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Denizaltında bulunan kayıp isimlerin İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, Fransız Denizaltı pilotu Paul-Henry Nargeolet ve Pakistan'ın en zengin insanı Shahzada Dawood ve oğlunun olduğu ortaya çıktı.

BABASININ İSMİNİ DOĞRULADI

Harding'in üvey oğlu, babasının kayıp denizaltıda olduğunu doğruladı. Daha önce Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi ile uzay seyahati de gerçekleştirmiş olan milyarder de bu hafta Titanik'in enkazını ziyaret edeceğini Facebook hesabından duyurmuştu.

FRANSIZ DENİZALTI PİLOTU

Titan'ın içindeki isimlerden bir diğeri, 73 yaşındaki Fransız Denizaltı pilotu Paul-Henry Nargeolet. Fransız donanmasında 25 yıl çalışan Nargeolet, derin dalış ve denizaltı pilotluğu konusunda popüler bir uzman ve Titanik'in enkazında çok zaman geçirmesi ile tanınıyor.

PAKİSTAN'IN EN ZENGİNLERİNDEN BİRİ

Kayıp denizaltıdaki diğer iki yolcu, Pakistan'ın en zengin adamı 48 yaşındaki Shahzada Dawood ve onun 19 yaşındaki oğlu Sulaiman Dawood. Prince's Trust hayır kurumunun yönetim kurulu üyesi olan Shahzada Dawood, Pakistan'ın en zengin isimleri arasında yer alıyor, ailenin İngiltere ile güçlü bağları var. Dawood ailesi acı haberi doğrularken yaptıkları basın açıklamasında "Meslektaşlarımız ve arkadaşlarımız tarafından gösterilen ilgiye çok müteşekkiriz ve herkesten onların güvenlikleri için dua etmelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD DONANMASI HAREKETE GEÇTİ

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, arama için uçak ya da küçük boyutlu gemilerin, ağır ve büyük nesnelerin deniz altından çıkarılması için tasarlanan "FADOSS" isimli gemi kurtarma sisteminin tahsis edileceği belirtildi. Açıklamada, ekipman ve uzmanların, Sahil Güvenliği desteklemek üzere bu gece Kanada'daki Newfoundland Adası'nın St John's şehrine ulaşacağı aktarıldı.

ABD Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada da kayıp denizaltının hem deniz yüzeyinde hem de su altında arandığı ancak yolcuların yaklaşık 40 saatlik oksijenlerinin kaldığının tahmin edildiği kaydedildi.

BİDEN GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın da kaybolan denizaltıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD ve Kanada'dan ekiplerin ortak arama çalışmalarına işaret ederek, Biden'ın ABD Sahil Güvenliğinin arama çalışmalarına devam etmesini istediğini aktardı.

Kirby, "ABD Donanmasının ihtiyaç duyulması ihtimaline karşın beklemede olduğunu" vurgulayarak, "ABD Başkanı dahil hepimizin aklı, gemideki mürettebat ve endişeli aile üyelerinde. Aramaya devam edeceğiz, arama çalışmalarını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.