THY'den Ukrayna yolcularına kullanılmayan biletleri için ücret iadesi yapacak

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle bu ülkeye bilet alan yolcularına tanınan iade ve değişiklik haklarına ilişkin duyuruda bulundu.

THY'nin internet sitesinden yer alan duyuruda, Ukrayna'da yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle 13 Şubat 2022 ve öncesinde bilet alan, 13-28 Şubat tarihleri arasında Kiev, Odessa, Lviv, Harkiv, Zaporijya ve Herson varışlı seferlere kayıtlı yolcuların, 28 Şubat'a kadar işlem yaptırmaları kaydıyla, bazı haklardan faydalanabilecekleri belirtildi.

Yapılan duyuruda şunlar kaydedildi:

"Değişiklik hakları, aynı parkur ve kabinde olmak kaydıyla, uçuşlarını 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar olan seferlerimize herhangi bir ücret ve ceza bedeli olmaksızın değiştirebileceklerdir. Orijinal bilete ait ücret kuralları çerçevesinde parkur değişikliği yapabileceklerdir. Herhangi bir ücret ve ceza bedeli olmaksızın bilet geçerliliğini 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar uzatarak biletlerini açığa alabileceklerdir. Hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletteki kullanılmayan uçuşların ücret iadesi yapılacaktır."