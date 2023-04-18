Nisan Personel
Nisan Personel
0
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0
Sandık Görevlisi
Sandık Görevlisi
0
malulen emeklilik
malulen emeklilik
0
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
0
Eyt ikramiye
Eyt ikramiye
0
EYTSORGU
EYTSORGU
0
Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0

THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verildi

THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verildi

THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verildi
Admin
Admin
18 Nisan 2023 Salı 21:28

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi binlerce kişiyi dolandıran kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesini onayladı. Özer, 3 Mayıs'a kadar iade edilecek.

Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve Ağustos ayında Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili yargı süreci sonuçlandı. İadesi onaylanan Özer, 3 Mayıs'a kadar iade edilecek.

Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş, karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kullanıcıların hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın sonunda hazırlanan ve 2 bin 27 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermaye ile sanık Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılıyor.

İddianamede yer verilen MASAK raporunda Thodex platformunun müştekileri, iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor. MASAK raporunda sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bunun önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor.

Kılıçdaroğlu'ndan "Tefecilerden söz aldı" diyen Erdoğan'a yanıt: Helalinden yatırım yapacaklar
Kılıçdaroğlu'ndan "Tefecilerden söz aldı" diyen Erdoğan'a yanıt: Helalinden yatırım yapacaklar
0
Depreme rahmet diyorum" ifadeleri Akşener'i kızdırdı: Bunu diyecek kadar ölçüyü kaçırdılar
Depreme rahmet diyorum" ifadeleri Akşener'i kızdırdı: Bunu diyecek kadar ölçüyü kaçırdılar
0
Korumadan hayat kurtaran hamle! Japon Başbakan suikasttan bu şekilde sağ çıkmış
Korumadan hayat kurtaran hamle! Japon Başbakan suikasttan bu şekilde sağ çıkmış
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.